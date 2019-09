Nu går livslang drøm i opfyldelse

Danseren Silas Holst har mange jern i ilden for tiden.

For nylig har han været aktuel i musicalen 'Flashdance', og på fredag står han atter på scenen, når TV2 blænder op for en ny sæson af 'Vild med dans'.

Men som om det ikke var nok, så præsenterer 36-årige Silas Holst nu endnu et stort projekt. På mandag åbner han nemlig sin helt egen danseskole under navnet 'Silas Holst Dansestudie'.

'Nu er det på tide, at jeg endelig opfylder en livslang drøm og åbner min egen danseskole og giver alle uanset alder og niveau mulighed for at nyde dans. Alle fortjener minimum en times frirum om ugen - kun fyldt med glæde og musik! (...) Jeg har derfor hyret de bedste af de bedste undervisere og dansere, som jeg altid arbejder med, fra diverse showscener', skriver han om projektet på sin Instagram-profil.

Silas Holst og Jacob Fauerby skal danse sammen i årets udgave af 'Vild med dans'. Det er første gang i den danske udgave af programmet, at to mænd danser sammen. Foto: Mogens Flindt

Fantastisk

Til Ekstra Bladet fortæller Silas Holst, at han glæder sig meget til at åbne dørene for den nye danseskole.

- Min mor har altid haft en danseskole, som dog blev lukket for et år siden. Så det har altid ligget i kortene, at det også skulle ske for mig en dag. Jeg er jo opvokset på en danseskole, så da jeg fandt de her lokaler i Rødovre, som jeg synes var perfekte, så tænkte jeg bare, at det skulle være nu. Det har været en drøm længe, siger han.

Ifølge Silas Holst har han allerede fundet fem instruktører, som skal undervise på det nye studie.

- De er mega fede, og jeg er så glad for, at de har sagt ja. Så da de alle sagde ja, var jeg ikke i tvivl mere. Så skulle det være nu. Nu havde jeg modet til det.

Selvom Silas Holst får meget at se til med den nye danseskole samtidig med, at han medvirker i diverse tv-programmer, er han ikke bekymret for, at han får for travlt.

- Jeg får helt klart for meget om ørerne. Men jeg arbejder også bedst sådan, og jeg elsker at have meget at se til. Det vigtigste for mig vil dog altid være, at der er tid til familien. De er højeste prioritet, og sådan vil det altid være, understreger han.

Privat danner Silas Holst par med Nicolai Schwartz. Foto: Per Lange

Dyr investering

Ifølge Silas Holst har det allerede været en dyr investering at åbne den nye danseskole.

- Det er klart, at det har ikke været billigt. Men det har været min drøm, og så tænker jeg, at det må koste, hvad det koster. Men det er da klart, at man er nervøs for, at der ikke kommer nogen og alt det der, når det har været så dyrt, siger han og fortsætter:

- Det bliver et fællesprojekt, hvor min mor kommer til at være med, og hun kommer til at drive finanserne. Hun er samtidig også ret stolt, fordi det jo er en tradition i vores familie, jeg fører videre. Samtidig ved hun, hvad jeg går ind til. Det aner jeg jo ingenting om. Så jeg er glad for, at jeg har hende til at holde det kølige overblik.

Ifølge Silas Holst er det planen, at der på danseskolen vil blive tilbudt dans til folk i alle aldre og i mange forskellige genre - lige fra pardans til hiphop og disco.

Silas Holst har tidligere ejet flere virksomheder, og er i dag stadig ejer af restaurationsvirksomheden Green Burger. Tilbage i 2018 valgte danseren at lukke sin butik på Frederiksborggade i København. På det tidspunkt var der et underskud på omkring 1,9 millioner kroner i restaurantens seneste regnskabsår.

Den erfaring får dog ikke Silas Holst til at bekymre sig om fremtiden for sin danseskole.

- Green Burger kører stadigvæk. Vi lukkede restauranten på Frederiksborggade, men har stadigvæk foodtrucks kørende, og vi har haft en vidunderlig, god sommer. Så selvom pressen skrev, jeg gik konkurs og så videre, så er det ikke rigtigt. Jeg er fuld af gode vibes i forhold til økonomi og firma, understreger han.

