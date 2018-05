Nu har familien taget afsked med Per Kirkeby

Onsdag 9. maj sov kunstneren Per Kirkeby stille ind. Han blev 79 år gammel.

I dag tager hans familie og venner afsked med den prominente maler og billedhugger. Det sker i Grundtvigs Kirke i Københavns Nordvestkvarter, hvor Per Kirkeby er opvokset.

Per Kirkeby fotograferet i sit hjem. Foto: Per Folkver

Per Kirkeby er død

Per Kirkeby skabte sig et navn som kunstner - ikke bare herhjemme, men også i udlandet. Han har blandt andet haft to større udstillinger på kunstmuseet Tate i London og har også udstillet kunst på MET i New York, Museum of Modern Art i New York og Centre Pompidou i Paris.

Kisten og hele følget på vej til Bispebjerg Kirkegård. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

Tilhørerne synger efter jordpålæggelsen. I midten af billedet har vi forfatteren Suzanne Brøgger. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

En krans fra dronningen. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

For nyligt skænkede han sit arkiv til Museum Jorn i Silkeborg.

I 2015 meddelte Kirkeby, at han ikke længere kunne male. Det skyldtes en hjerneskade efter et fald på en trappe, der førte til, at den dengang 76-årige kunstner ikke længere kunne frembringe de billeder, han havde i sit hoved, på lærreddet.