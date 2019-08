Nu har hun fået afgørende svar

Tirsdag 9. juli drog Nip, der deltog i 'Den store bagedyst' på DR i 2017, med sine danske adoptivforældre til Sri Lanka med et ganske særligt mål for øje.

Den 29-årige aarhusianer med det borgerlige navn Nipuni Julie Jakobsen har nemlig længe drømt om at møde sin biologiske mor, der kommer fra Sri Lanka.

Se også: 'Bagedyst'-deltager ramt af angst: Droppede festival

Og efter flere års søgen er det nu endelig lykkedes. For en uge siden vendte Nip hjem fra Sri Lanka, hvor hun for første gang mødte sin biologiske mor med hjælp fra en srilankansk chauffør, der var godt kendt i lokalområdet.

- Vi fandt ret hurtigt med chaufførens hjælp frem til min biologiske mor, og så besluttede vi os for at mødes et neutralt sted. Så det blev en café, og senere tog vi til en restaurant ved vandet, hvor vi kunne sidde i fred, og hvor vi kunne tale om det hele, og hvor jeg kunne få svar på alle mine spørgsmål, som jeg har brændt inde med i så mange år, siger Nip til Ekstra Bladet.

Her ses Nip sammen med sin biologiske mor. Foto: Privatfoto

Hun fortæller, at mødet med sin biologiske mor på mange måder var meget følelsesladet og også længeventet.

- Da hun var blevet hentet, reagerede jeg først med at sige 'Er det hende'? Jeg kunne slet ikke forstå det. Da det så blev bekræftet, var jeg bare et stort smil, og vi krammede længe. Hun var rørt og fældede også et par tårer undervejs, fortæller Nip og fortsætter:

- Jeg fandt hurtigt ud af, at hun er et enormt sødt og et meget snakkesaligt menneske. Det der med at snakke meget, har jeg nok fra hende, griner hun.

Nipuni Julie Jakobsen var del af 'Den store bagedyst' i 2017. Hun har ligeledes været en del af den store jule- og nytårsdyst. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR

Svær kommunikation

Da Nips biologiske mor ikke taler engelsk, og Nip ikke kan tale srilankansk, var det svært for dem at kommunikere med hinanden. Derfor hjalp den srilankanske chauffør med at agere tolk under deres møde.

Her fik Nip et par af de svar, hun altid har savnet. Nemlig hvem hendes far er, hvor han stammer fra, og hvorfor hendes mor valgte at bortadoptere hende til et dansk par for 29 år siden.

Se også: Kort efter brud: Har fået ny kæreste

- Jeg ville jo gerne finde ud af, hvor jeg stammer fra. Jeg har aldrig kunnet svare på, hvorfor jeg ser ud, som jeg gør, hvis næse jeg har, og hvem jeg ligner mest, siger Nip og fortsætter:

- Jeg har fundet ud af, at min far er fra Sri Lanka og ikke fra et andet land, som jeg ellers troede, og så er jeg blevet klogere på, at min mor bortadopterede mig, fordi hun ikke var gift. Børn uden for ægteskab er stadig ikke velset i Sri Lanka. Det var virkelig rart at få de svar, jeg ikke før har kunnet få svar på. Den oplevelse kan ikke gøres op i penge, siger hun.

Der blev også tid til at nyde Sri Lankas lækre strande under Nips ophold. Foto: Privatfoto

Under mødet med sin biologiske mor fandt Nip også ud af, at hun ikke har biologiske brøde eller søstre i Sri Lanka, men at hun til gengæld har over 20 fætre og kusiner, som hun muligvis får mulighed for at møde i fremtiden.

- Jeg tror da helt sikkert, at jeg skal besøge min mor, næste gang jeg tager på ferie i Sri Lanka. Hun har allerede spurgt, om jeg ikke kommer til det næste bryllup i familien, siger hun med et grin.