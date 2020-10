- Det er faktisk lidt vildt det her med at springe ud af skabet, siger Maria Erwolter der er blevet uddannet clairvoyant

Den danske skuespiller Maria Erwolter viser på Instagram stolt sit eksamensbevis frem og fortæller om en uddannelse, hun netop har afsluttet, og som ligger et stykke væk fra skuespilfaget, hvor hun sædvanligvis slår sine folder.

'De sidste mange år har jeg åbnet op for og dykket ned i den spirituelle verden. Jeg har søgt viden og mærket på egen krop. Jeg har taget kurser og uddannelser. Og det er nu med stolthed at jeg kan sige, Jeg har bestået min eksamen og kan nu kalde mig clairvoyant', lyder det fra Maria Erwolter.

Hun skriver samtidig, at hun ikke har tænkt sig at droppe karrieren som skuespiller.

'Jeg vil gerne arbejde som clairvoyant sideløbende med min skuespillerkarriere', skriver hun.

Til Ekstra Bladet uddyber hun beslutningen om at supplere personlig udvikling og coaching med det spirituelle.

- Det er faktisk lidt vildt det her med at springe ud af skabet. Jeg har i mange år været fascineret af den her verden, men har gemt det lidt væk. Nu har jeg sagt det højt for første gang, og jeg er glad for at stå ved, hvem jeg er. For det sprituelle er i høj grad også en del af mig.

Mavefornemmelse og intuition

Uddannelsen har taget to år, hvor Maria Erwolter er blevet undervist af to af de helt store kanoner i den hjemlige spirituelle verden.

- Vi har jo alle en mavefornemmelse, og nogle er bedre til at mærke og følge den end andre. Og i bund og grund er det jo det, clairvoyante gør - de følger deres intuition, siger hun.

- Jeg kommer til at tilbyde en reading, hvor jeg er en kanal, der stiller sig til rådighed og kan fortælle dig, hvilke udfordringer og udviklingsmuligheder, du har.

Laust Sonne og Maria Erwolter på den røde løber i Tivoli i år. Foto: Mogens Flindt

Kan du mærke, at mange har fordomme i forhold til det spirituelle?

- Ja, helt klart. Der er masser af fordomme, og dem er jeg parat til at møde. Jeg har oplevet folk, der er blevet oprigtigt vrede på mig over det her, siger hun og fortsætter:

- Det uhåndgribelige kan nogle gange være enormt svært for os at skulle prøve at forstå. Jeg ønsker ikke at pådutte nogen noget. Jeg gør bare det, der giver mening for mig selv. Og hvis jeg kan hjælpe andre, så er det bare super fint.

Maria Erwolter har endnu ikke oprettet en hjemmeside, hvor man kan kontakte hende i forhold til det spirituelle arbejde, men man er velkommen til at kontakte hende via sociale medier, oplyser hun.

Maria Erwolter - der privat danner par med D-A-D-trommeslageren Laust Sonne, er blandt andet kendt for sin medvirken i filmen 'Pusher II' og tv-serien 'Kristian'.