Nu har søsteren tilgivet Nikita Klæstrup

Da Sasha Klæstrup for et par uger siden sagde ja til sin muslimske kæreste Montaser Bel-lah Zaghmout i en moské manglede en bestemt person.

Hendes søster, Nikita Klæstrup, dukkede nemlig ikke op til brylluppet.

Det afslørede Nikita Klæstrup selv, da Ekstra Bladet mødte hende på den røde løber til Zulu Comedy Galla i Operaen i København torsdag aften.

- Jeg var ikke med til brylluppet. Jeg var på Bornholm. Men jeg har allerede skrevet til hende, at jeg nok skal nå det næste, så 'we're good', sagde Nikita Klæstrup med et grin.

- Hvordan kan det være, at du ikke dukkede op?

- Ét er, at jeg dukkede op til det første, så det er ikke fordi, at jeg har en historik med ikke at dukke op til hendes brylluper. Men hun fandt først ret sent ud af, hvornår hun skulle giftes. Hun fandt ud af, at hun skulle giftes om mandagen, og der havde jeg ligesom allerede lagt planer. Jeg var på Bornholm, hvad skulle jeg gøre?, lød det videre fra Nikita Klæstrup.

Nikita Klæstrup på den røde løber med sin kæreste Casper Kofod. Foto: Mogens Flindt

Flere bryllupper

Nikita Klæstrup ser da heller ikke noget forkert i, at hun ikke dukkede op til brylluppet.

- Nyhedsværdien falder altså, når man har været gift før. Det er ligesom ved første baby. Der er man super meget oppe at køre, men så falder interessen altså for hvert barn, man får, og det ved jeg, fordi jeg er den sidste i en søskendeflok ud af fire. De har set det hele før. Interessen daler bare, sagde hun.

Ifølge hende er der dog ingen dårlig stemning mellem de to.

- Vi er overhovedet ikke uvenner, understreger hun.

Det er ok

Da Ekstra Bladet fanger Sasha Klæstrup over telefonen torsdag aften for at spørge ind til hendes søsters manglende tilstedeværelse ved brylluppet, er der da heller ingen sure miner.

- Hun gør jo grin med, at jeg har været gift en gang før. Hun var på Bornholm, og det er okay. Det er svært at finde en dag, hvor alle kan, lød det fra Sasha Klæstrup, der fortsatte.

- Det her bryllup var meget intimt og næsten kun mig og min mand, og så holder vi snart en borgerlig vielse, hvor der bliver stor fest, og hvor alle vores venner og familie kommer, og der har hun sagt, at hun kommer. Så det er fint nok.

Sasha Klæstrup og kæresten blev gift i en moské. Foto: Privatfoto

