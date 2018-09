Nu hører du KRAFTEDEME efter: Caroline får pinlig, pinlig voksen-skældud

Hvordan lyder det, når en rolig nordjyde bliver bedt om at mande sig op og skælde ud? Se svaret her

'Ex on the Beach' har indtil nu dannet ramme om et utal af sexkapader, men deltagerne i programmet kan også være alvorlige.

Det får man at se i aftenens afsnit, hvor Caroline kysser med den nye fyr Mads. Dét kan Carolines tv-kæreste Mathias forståeligt nok ikke acceptere.

For ikke-seere af programmet skal det nævnes, at Mathias er en rolig, rolig nordjyde, der taler i samme tempo, som en snegl kan bevæge sig.

Dét får Caroline til at se en udvej. Hun trænger til at få voksen-skældud, forklarer hun. En udfordring Mathias hellere end gerne tager op.

- Normalt ville jeg egentlig bare sidde og tage en normal samtale. Men når hun fortæller mig, at hun har brug for, at jeg skælder hende ud. Så skal hun eddermame også have skældud, lyder det fra en målrettet Mathias, der straks går i gang med at sætte kæresten på plads.

- Nu hører du kraftedeme efter. Jeg har lyst til at rive et eller andet i fucking stykker, tordner han.

Caroline kæmper for at holde masken. Og det kan man godt forstå.

Se det akavede klip over artiklen hvor Caroline kæmper for ikke at grine, når Mathias mander sig op.

'Ex on the Beach' kan ses mandag-torsdag på Kanal 4 eller på streamingtjenesten Dplay.

Til Mathias' forsvar skal det siges, at han har vundet Carolines hjerte. De er nemlig kærester i dag, hvilket du kan læse meget mere om herunder.

