Nu hyldes Lars Larsen

Centervej i Gatten, som ligger i Vesthimmerlands Kommune, får i fremtiden navnet Lars Larsens Vej.

Himmerland Golf og Spa Resort, som Lars Larsen var ejer af, flytter samtidig til Lars Larsens Vej 1.

- Jeg er rigtig glad, stolt og taknemlig over, at vi i Vesthimmerland kan anerkende Lars Larsens mangeårige indsats i vores område ved at omdøbe Centervej i Gatten til Lars Larsens Vej. En passende gestus til en af landets største erhvervsledere nogensinde på et sted, der virkelig betød utrolig meget for ham, siger borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen (Venstre), til det lokale medie.

Vigtigt sted for far

Bestyrelsesformand for Himmerland Golf & Spa Resort, Lars Larsens søn Jacob Brunsborg, er ligeledes glad for beslutningen.

- Himmerland Golf & Spa Resort har altid været et vigtigt sted ikke bare for min far, men for hele vores familie. Derfor er vi også meget beærede over, at Vesthimmerland Kommune har besluttet at Centervej fremover skal hedde Lars Larsens Vej, siger Jacob Brunsborg.

Det er ikke mere end en måned siden, at JYSK-grundlæggeren fik opkaldt en vej efter sig i Bulgariens hovedstad, Sofia. Det skete i forbindelse med, at JYSK åbnede et stort distributionscenter i Bozhurishte lige uden for Sofia.

Lars Larsen døde 19. august, efter en kort kamp mod leverkræft. Han blev 71 år gammel.

