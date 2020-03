Nu kommenterer de massive kæresterygter

Katerina Pitzner og Wafande giver nu et klart svar på de mange kæresterygter

Der har nu i længere tid floreret rygter om, hvorvidt sangeren Wafande og 'Diamantfamilien'-stjernen Katerina Pitzner skulle være blevet et par.

Spekulationerne om den mulige romance er for alvor opstået, efter Wafande og Katerina Pitzner er kommet hjem fra Kanal 5-programmet 'Over Atlanten', hvor de begge medvirker i sæson to.

Indtil nu har hverken musikeren eller forretningskvinden kommenteret på, om de er mere end blot venner, men det laver de om på nu.

Aktuel i nyt tv-program: - Et helvede!

- Der er så mange, der spørger, om vi to er kærester. Og jeg synes simpelthen, at vi er nødt til at afsløre det. Skal vi ikke gøre det? lyder det fra Katerina i en Instagram-story på hendes profil, hvor hun sidder sammen med Wafande.

- Det er vi jo ikke, og det er der kun én grund til. Hvad er den?, fortsætter hun og kaster bolden videre til Wafande.

- Det var, fordi du ikke synes, at min investering i diamanter var god nok. Ej, det er fordi jeg er sort, griner Wafande højlydt, inden han bliver afbrudt af Katerina.

Der er ingen tvivl om, at både Wafande og Katerina er fulde af humor. Foto: Tariq Mikkel Khan

Afslører: Ville stikke af fra tv-program

- Nej, det er, fordi jeg ikke vil have flere børn. Det er det, der er dealbreakeren, lyder hun, mens Wafande nikker genkendende.

- Så ved I det, griner Wafande.

Se den humoriske video på Katerinas Instagram-story HER!

'Over Atlanten' har premiere på Dplay søndag.

Kort efter brud: Afslører ny kæreste