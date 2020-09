Nu melder Oh Land klart ud: Jeg tror ikke på Blachman

Lige løn for lige arbejde, prædiker Thomas Blachman, efter at han ufrivilligt blev trukket ind i debatten om ligeløn i 'X Factor' af programmets vært, Sofie Linde, der fortæller, at hun har fået nej til at få bare det halve af, hvad Blachman får.

Sofie Linde og Blachman varetager nemlig forskellige opgaver, men til gengæld deler dommeren jobbeskrivelse med sangerinden Nanna Øland Fabricius, der går under kunstnernavnet Oh Land.

Men hvorvidt Oh Land får det samme i løn som Thomas Blachman, ved hun ikke. Lønnen i 'X Factor' er nemlig ikke noget, der bliver talt højt om.

- Jeg ved ikke, hvad han får, og jeg ved ikke, hvad Martin (Jensen, ny dommer i 'X Factor', red.) får. Det ved man jo sjældent i denne her branche, siger Oh Land.

Blachman er ifølge sig selv alle pengene værd. Foto: Philip Davali

- Når jeg spiller en festival, så ved jeg heller ikke, hvad den, der spiller efter mig, får, og om vedkommende får det samme, selv om vi spiller på den samme scene i lige lang tid, siger hun.

Ønsker åbenhed

Stod det til hende, skulle der være langt mere åbenhed om lønnen.

- Det er faktisk det største problem, at der ikke er nok åbenhed, for så ved man heller ikke, hvad man kan kræve. Og jeg oplever især blandt mine kvindelige kolleger, at de føler sig mere taknemmelige over at få arbejde, end mange af mændene gør, siger hun.

Det afspejler sig, når der skal laves aftaler.

- Ofte er de (kvinderne, red.) mere forsigtige med at forhandle, fordi de heller ikke vil miste de muligheder, de får, fordi der er så få job, forklarer hun.

Det handler også om, at der i samfundet er en generel holdning om, at hvis man kan leve af at være kunstner, så skal man bare være taknemmelig, forklarer hun.

- Jeg tror, at hvis der var mere åbenhed, så kunne man også slippe afsted med at kræve noget mere. Ofte er det op til den enkelte, hvor stædig man er eller tør være, siger hun.

Træk bukserne ned

Hun mener, at det kræver, at alle i branchen afslører, hvad de får i løn, hvis tingene skal rykke sig.

- Så skulle det være sådan, 'okay, vi tæller til ti, og så trækker vi alle sammen bukserne ned'. Men den er svær, for der er altid nogen, der er bange for at save den gren over, de sidder på. Så der skal være fælles front, siger hun.

Med det sagt, så mener Oh Land - ligesom Blachman - ikke, at Blachman og Sofie Linde skal have den samme løn, bare fordi de arbejder på det samme program.

- Jeg går 100 procent ind for ligestilling i løn mellem kønnene, men man skal huske, at der er forskellige jobopgaver, man kan ikke nødvendigvis sammenligne alle slags job. Man laver noget andet som vært end som dommer, siger hun.

Vært Sofie Linde og de tre dommere - DJ Martin Jensen, Oh Land og Thomas Blachman. Foto: Philip Davali

Og på trods af at Oh Land selv udfylder den samme funktion som Blachman, synes hun også, det er fair, hvis han får mere i løn end hende.

- Ser man helt firkantet på det ud fra et kønsperspektiv, så burde vi få det samme, det må helt klart være udgangspunktet.

- Men jeg synes også, at én, der har siddet på et arbejde i 15 år og været med til at bygge det op fra starten, har fortjent mere end én, der kommer ind fra højre og har lavet det i to år. Det er fair. Jeg tror sgu ikke, Thomas fik særligt meget i løn, da han startede som X Factor-dommer, siger hun.

Men ifølge Thomas Blachman - der ikke vil komme nærmere ind på, hvad han reelt tjener på at være dommer i en sæson af 'X Factor' - har hans løn slet ikke udviklet sig de sidste ti år.

- Det tror jeg ikke på. Jeg tror, han er dårlig til at huske, siger Oh Land og griner.

'X Factor' sendes igen til januar.