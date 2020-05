Nu reagerer han på aflysning

Cirkusrevy-veteranen Ulf Pilgaard er glad for, at de mange fans trods corona får lov til at sige farvel

Endelig er der truffet en beslutning om Cirkusrevyen i år.

Efter tre mulige og udskudte premieredatoer er det nu fastslået, at dette års revy aflyses, og at holdet bag - og ikke mindst den snart 80-årige Ulf Pilgaard - kommer stærkt igen til næste forår.

- Vi har solgt mere end 100.000 billetter, og mange af dem, som har købt, har givet udtryk for, at de ville ind og se mig spille Cirkusrevy for sidste gang. Derfor syntes jeg, at det var så kreperligt, at vi måtte skuffe så mange trofaste Cirkusrevy-fans. Så selv om vi alle er kede af aflysningen, så mener jeg, at det er den helt rigtige løsning, som nu er truffet, fastslår revyveteranen.

De mange Ulf-fans vil ikke bliver snydt. Han spiller sin afskedsforestilling til næste år. Foto: Henning Hjorth

Ulf Pilgaard var i øvrigt tidligt i forløbet på banen for at advokere for, at årets revy blev lagt ned, og at der i stedet skulle satses på næste år.

- Vi spiller sommerrevy og er vant til glade mennesker, der kommer ud i skoven og på Bakken for at slutte af i Cirkusrevyen. Og dette ville ikke kunne lade sig gøre, hvis vi have udskudt revyen til efterår og vinter. Alene vejret! Hertil kommer alle problemerne med, hvor mange der må samles, og hvor tæt publikum kan sidde. Ville folk få en god oplevelse, hvis der kun må sidde nogen på hver anden eller tredje sæde? Jeg tror, at det ville have virket underligt. Og mange ville sikkert heller ikke turde møde frem. Mange ældre er jo med god grund nervøse for smitten.

Ifølge Pilgaard har der længe været dispensations-forhandlinger om at spille senere på året. Men dels opstod der uenigheder mellem Lyngby-Tårbæk og Gentofte kommuner, dels har Miljøstyrelsen sat en fod ned.

Årets hold i Cirkusrevyen, som ses her på billedet, får nogle udskiftninger til næste år: Ud over Ulf Pilgaard bliver det 'Badehotel'-stjernen Merete Mærkedahl samt revyveteranerne Niels Ellegaard, Lisbet Dahl, Henrik Lykkegaard og Niels Olsen. Foto: Henning Hjorth

- Så vidt jeg har forstået, er det noget med dyrene. Men det er jeg ikke sikker på. Under alle omstændigheder er det godt for alle med den endelige beslutning. Nu er der ro på. En gennemførelse i efterår og vinter ville have været noget underligt halv-amputeret noget i forhold til det, vi er vant til, mener Ulf Pilgaard.

Ulf Pilgaard ønskede at slutte som spiller i Cirkusrevyen i 2020, fordi han her runder et skarpt hjørne med 40-års jubilæum og sin 80-års fødselsdag. Foto: Jonas Olufson

Den populære og folkekære skuespiller ser frem til at få lov til at tage afsked med sit publikum til næste sæson.

- Jeg lover, at jeg nok skal passe på mig selv, så jeg er fuldstændig spilleklar i 2021, griner Ulfen.