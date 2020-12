Nu reagerer han på Netto-tilbud

Det bliver ikke lige i første omgang, at man kan komme til at se Jesper 'Jokeren' Dahl bag kassen i Netto.

Selvom han blev budt til jobsamtale med åbne arme, vil rapperen give det forsøg igen at søge kompensation for sine aflyste spillejobs.

Det skriver han på Instagram.

'Jeg ser frem til at forsøge at ansøge igen for spillejobs aflyst på grund af Corona-restriktioner i September og Oktober! Så kryds fingre for at jeg får kompensation denne gang og at der ikke går for lang tid med det,' lyder det indledningvist.

Han afviser dog ikke helt, at der stadig kan være en mulighed for et job som kassemedarbejder i fremtiden.

'Om jeg skal arbejde i Netto eller ej vil fremtiden vise, men tak for invitationen til en jobsamtale! Og tak for al den støtte, alle jobtilbud og generøsitet som mange, både venner og folk jeg ikke kender endnu, har givet mig siden i går,' fortæller han.

Tilbudt en samtale

Netto havde ellers tilbudt en jobsamtale til Jokeren, og de var helt sikre på, at det da kunne være hyggeligt at have rapperen med på holdet.

'Ikke alle kan få et job i Netto, men hvis du er frisk, tager jeg gerne en kop kaffe med dig,' skrev Christian Dahl, der er HR-direktør i Netto.

Han fortalte til Ekstra Bladet, at der sagtens kunne blive en plads til Jesper 'Jokeren' Dahl bag et af Nettos kasseapparater.

- På den ene side synes jeg, at det er sjovt, og på den anden side tænker jeg, at det er en smule ærgerligt, at vi ikke er kommet videre. Jeg sidder i Netto, og vi er 14.000 medarbejdere. Vi hører mange gange, at man altid kan få et job i Netto, og det er bare ikke rigtigt. Vi er 14.000 medarbejdere, som gør en fantastisk indsats, og vi har altid brug for gode kolleger, som har hjertet på rette sted og er frisk på at smøge ærmerne op. Men ikke alle kan få et job i Netto, lød det fra HR-direktøren.

Efter corona-raseri: Netto tilbyder jobsamtale

Utilfreds med regeringen

Jokeren beskrev på Instagram, at han var mere end almindeligt utilfreds med, at han var en af dem, der ikke havde modtaget kompensation fra regeringen i forbindelse med nedlukningen af landet.

Han fortalte derfor, at han frygtede ikke at have råd til at betale børnepenge eller en pakke cigaretter.

Raser over Mette F.

Ekstra Bladet har de seneste dage forsøgt at indhente en kommentar fra Jesper Dahl, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelser.