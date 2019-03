Nu reagerer Renée Toft Simonsen

Lørdag aften kunne Ekstra Bladet afsløre, at Hugo Helmig havde tilbragt natten forinden i politiets varetægt, efter han havde bevæget sig rundt i Aarhus kraftigt påvirket af kokain og ude af stand til at tage vare på sig selv.

I den forbindelse bekræftede Hugo Helmigs manager, Jakob Sørensen, over for Ekstra Bladet, at den unge Helmig de seneste måneder har udviklet et misbrug af kokain. Et misbrug, som han i øjeblikket er i behandling for. Natten til lørdag fik han dog et tilbagefald.

Siden afsløringen har der været tavst fra Hugo Helmigs forældre - popstjernen Thomas Helmig og forfatter og tidligere fotomodel Renée Toft Simonsen. Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra parret, men uden held.

Nu giver Hugo Helmigs mor, Renée Toft Simonsen, dog lyd fra sig og sender en kærlig hilsen i sønnens retning.

Det sker i et opslag på Instagram.

'Idag holder vi hjertet åbent hjemme hos os', skriver hun til et billede af en masse hjerteformede sten.

Hugo Helmig og far Thomas Helmig til åbningskoncerten ved Aarhus Festuge i august 2018. Foto: Anita Graversen

Kærlige hilsner

Under billedet vælter det ind med kærlige tanker til familien. Både fra kendte danskere og fra familiens venner og mange fans.

'Sender tanker og flere hjerter til jer', skriver den kendte forfatter Sara Blædel, mens sangeren Peter Frodin sender et hjerte i familiens retning.

'Vi andre tænker på jer', skriver en kvindelig fan.

'Respekt for dig og dine', fortsætter en anden.

'Det må ikke være nemt at være ung og kendt med de digitale medier i disse tider. Han har gudskelov lov jer der elsker ham overalt på denne jord. Kærlighed kan klare næsten det hele', skriver en tredje.

Hugo Helmigs søster, Ida Marie Helmig, har også kommenteret opslaget og sender en masse hjerte-emojis i sin brors og mors retning.

Hugo Helmig sammen med mor og far. Foto: Foto: Hans Bølcho

I gang med turné

Hugo Helmig debuterede med singlen 'Please Don't Lie' i juni 2017. Singlen fik kæmpe succes og var den mest spillede sang på dansk radio i 2017.

I marts 2018 udgav den unge Helmig ep'en Promise, der blandt andet indeholdt singlerne 'Times of War', 'Hold On' og 'Promise'. Hugo Helmigs debutalbum 'Juvenile', som han turnerer med i øjeblikket, udkom 1. marts i år.

Grundet tilbageholdelsen af politiet valgte Hugo Helmig at aflyse sin koncert i Vejle Musikteater lørdag aften.

Ifølge Helmigs manager kommer episoden dog ikke til at påvirke resten af turnéen. Det forventes derfor, at Hugo Helmig giver koncert på spillestedet Gimle i Roskilde torsdag i næste uge.

Hugo Helmig har i de seneste to måneder været i afvænning for sit kokainmisbrug. Foto: Per Lange

Til sommer skal han optræde på blandt andet Roskilde Festival, Jelling Musikfestival og Smukfest.

Den 20-årige sanger er forlovet med Marie Frølund. Det annoncerede parret tilbage i november sidste år. I oktober samme år flyttede de sammen i en lejlighed Aarhus. Forholdet blev offentligt kendt fem måneder tidligere - i marts 2018.

Hugo Helmigs manager, Jakob Sørensen, har oplyst til Ekstra Bladet, at Hugo Helmig ikke personligt kommer til at udtale sig om episoden på nuværende tidspunkt.