Nu samler vennerne ind til Fatmans familie

Morten Lindberg, der måske i folkemunde gik under navnet Master Fatman, døde pludseligt 26. marts. Han blev kun 53 år gammel.

Nu har hans tætteste venner startet en forening med det formål at indsamle pengedonationer til hans familie, der tæller hans hustru, Herminia, og parrets fire små børn.

Det bekræfter programchef på Radio24syv Mikael Bertelsen overfor Ekstra Bladet.

På sin Instagram-profil har Bertelsen delt et billede på vegne af foreningen, hvor han opmuntrer folk til at donere penge.

- Det er rigtigt, at Mortens tætteste venner har oprettet en forening, som skal hjælpe hans familie, fortæller han.

Se også: Fra graven: Fatmans sidste snak

Efterlader kone og fem børn

Morten Lindberg mødte Herminia Mabunda på Roskilde Festival i 2009. Siden har parret fået fire børn - herunder tvillingerne River og Heaven på bare halvandet år.

Derudover har Lindberg en voksen søn fra et tidligere forhold.

- Morten var eneforsørger, så det er klart, at det nu efterlader et hul, lyder det fra Mikael Bertelsen.

Mikael understreger også, hvor generøs den nu afdøde radiovært var.

- Mange mennesker har givet udtryk for, hvor givende Morten var som person, og det var han jo virkelig. Så det her er en måde at give noget tilbage på, siger han og uddyber, at det har taget et par uger at stable indsamlingen på benene, da der skulle være styr på flere juridiske forhold.

Morten Lindberg var inden sin død radiovært på Radio24syv, hvor han havde lørdagsprogrammet 'Croque Monsieur'.

Den folkekære dj skal bisættes fra Helligaandskirken i morgen - lørdag 13. april, hvor familien har opmuntrer alle deltagende til at møde op i farverigt tøj - helt i Morten Lindbergs ånd.

Nyt om Master Fatmans bisættelse: Mød op i farver

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra foreningens formand, Jacob Gurevitsch, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.