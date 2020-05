Nu skal det væk: Clausen giver kæmpe rabat

Efter to måneder på markedet står der nu en ny pris på til salg-skiltet på Erik Clausens sommerhus i Nordsjælland.

Og ligesom med sine filmroller og sin stemme i den offentlige debat er han gået konsekvent til værks; der er nemlig blevet skåret tæt på en million kroner af prisen. Det skriver Boliga.dk

Før kunne det 150 kvadratmeter store sommerhus - på den 2,2 hektar store skovgrund udenfor feriebyen Tisvildeleje - købes for 8,4 millioner kroner.

Den nye pris lyder på 7,6 millioner kroner for bindingsværkhuset, der fik lagt sine sten i i slutningen af trediverne, og som har været i 'Midt om natten'-skuespilleren og hustruen Pernille Clausens eje siden 1994.

Balkon

Huset har flere stuer, hvor en af dem er prydet af et stort ateliervindue - og så er der også et spisekøkken og et soveværelse med balkon på førstesalen.

I øjeblikket er der højsæson for sommerhuskøbene, og hvis man vil have sin egen feriebolig - måske endda med rabat - er der nogle steder i landet, der er bedre at rette søgelyset mod end andre.

Selvom man efter nedslaget i prisen sparer ti procent på Erik Clausens sommerhus - ser det ikke helt sådan med rabatterne i resten af området.

Lang karriere

Lige nu sparer man i gennemsnit 1,4 procent på de udbudte sommerhuse i Gribskov Kommune, hvor skuespiller og instruktørens feriebolig ligger.

Hvis du vil spare mest på dit nye sommerhuskøb, skal du i stedet indstille kikkerten mod Svendborg Kommune, hvor der i øjeblikket i gennemsnit er et nedslag på 7,1 procent på de udbudte ferieboliger - mindst er der at hente på Fanø, hvor de udbudte sommerhuse blot er sat ned med 0,7 procent.

Erik Clausen har en lang karriere bag sig i den danske underholdningsbranche, hvor han har skrevet og instrueret et væld af film - flere af dem, hvor han selv indtog en af rollerne; som i 'De Frigjorte' og 'Ledsaget Udgang'.