Nu skal Linse date

Brystbomben er atter parat til at finde kærligheden på singlemarkedet efter flere års afholdelse

Linse Kessler går et lunt forår i møde.

Efter sporadiske flirter og endda et årelangt cølibat er hun 'back in the game'.

Dronningen af reality er klar til at date igen.

Linse Kessler delte den lune nyhed på den røde løber til Reality Awards fredag.

- Det har jeg ikke været i mange år, men det er jeg faktisk nu. Jeg er klar, men jeg skal lige finde nogen.

- Nu må vi se, siger en forventningsfuld Linse Kessler, der også er i gang med at fjerne sin omfattende halstatovering.

Dating på tv

Linse Kessler dannede i slutningen af 00'erne par med bygningskonstruktøren Mikkel Niebuhr i to og et halvt år, før hun afbrød forholdet grundet Niebuhrs jalousi.

Senere i realityprogrammet 'For lækker til love' så man hende kortvarigt date Kenneth Hansen, der i programserien blot blev præsenteret som Kay.

Stævnemødet for rullende kameraer forplantede sig aldrig i et reelt forhold.

Linse Kessler datede også en overgang 'Paradise Hotel'-deltageren Philip May.

Frem til 2016 levede hun i i cølibat - dog med i hvert fald en enkel afstikker.

Tilbage på tv

Linse Kessler er hjemvendt, efter hun tilbragte et år i det sydlige Spanien, hvor hun drev et bed and breakfast.

Ifølge den 52-årige bryggedronning tog hun flyveren hjem en gang for alle, fordi det ikke lykkedes hende at skabe en tilstrækkelig rentabel forretning.

Desuden var savnet til familien for stort, har hun fortalt.

Hendes populære program 'Familien fra Bryggen' vendte tilbage i sin 14. sæson i efteråret 2018.

Der er endnu ikke offentliggjort datoer for en eventuel 15. sæson.

Se klippet ovenfor, hvor Linse Kessler giver en status sin halstatovering, som hun er ved at fjerne.