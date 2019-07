Nu taler Alexandra om sine nedture

Grevinde Alexandra har tidligere stillet op til interview med Christine Schaumburg-Müllers ChriChri-magasin.

Sidst hun talte ud til mediet, drejede det sig om den overraskende udgivelse af pop-singlen 'Wash Me Away'.

I den forbindelse var 55-årige Alexandras hovedbudskab, at man aldrig er for gammel til at prøve noget nyt.

Alexandra har givet interview til Christine Schaumburg-Müllers magasin. Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg synes aldrig, at man er for gammel til at prøve noget nyt. Jeg synes virkelig, at man skal bryde ud af rutinen, at turde at gøre nogle andre ting for at se, hvad man duer til. Det kan jo vise sig, at man overrasker sig selv, sagde hun dengang til magasinet.

I den aktuelle udgave af ChriChri filosoferer grevinden endnu en gang lidt over livet.

Og i interviewet, der reklameres med på forsiden med overskriften 'Man skal turde fejle', indrømmer Alexandra, at der er visse livserfaringer, hun gerne ville have været foruden. Det skriver Se og Hør.

På forsiden af den seneste udgave af ChriChri-magasinet reklameres der for det eksklusive interview med Alexandra.

- Jeg kunne godt ønske, at jeg havde al den erfaring, som jeg har nu her ti år senere, for ti år siden. Jeg synes, det er en fantastisk ting med visdom. Jeg ville ikke bytte den alder, det sted jeg er nu for noget, siger Alexandra og tilføjer:

- Men jeg kan da godt sige nu, at hvis jeg vidste for ti år siden, hvad jeg gør nu med de livserfaringer, jeg har gjort mig, så kunne jeg godt have sparet mig selv for mange op- og nedture.

Om det er udfordringerne i kærlighedslivet, fiaskoen for pop-singlen eller noget helt tredje, der tænkes på, vides ikke.

