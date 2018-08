Nu taler Anne og Anders om kæresterygterne

Den dynamiske tv-duo 'Anne og Anders' er gennem en årrække blevet så fasttømret og populær en del af dansk tv, at mange fejlagtigt tror, at de to tv-personligheder også danner par privat.

Og faktisk gør de to kendisser ikke selv meget for at aflive rygtet.

Tværtimod kan de finde på selv at smide lidt benzin på rygtebålet, hvis de er i drillehumør. Det fortæller de til Billed Bladet.

- Vi bliver tit spurgt, og en gang imellem svarer vi, at vi er kærester. Bare for at skabe et rygte, siger Anne Hjernøe til ugebladet og suppleres af sin trofaste makker Anders Agger, der fortæller at han og Anne heldigvis har det særdeles sjovt sammen, når de laver deres populære kulinariske rejseprogrammer:

– Tv-par er som regel konstruktioner, hvor man ved, at man kan leve sammen i et studie i et par timer. Her går vi op og ned ad hinanden i månedsvis. Hvis det ikke er godt og sjovt, holder det ikke, siger han.

Anne og Anders' seneste eventyr er foregået i Storbritannien. Foto: DR

Efter en del år med kæresterygterne florerende er Anne og Anders nået til den erkendelse, at folk må tro lige præcis, hvad de vil.

– Vi er der, hvor vi er bedøvende ligeglade med, hvad folk tror. Det er netop mangel på fantasi, at fordi der er to mennesker, som har det godt og arbejder godt sammen, må de også være kærester, siger Anne.

Anne og Anders er netop nu aktuelle med en række programmer på DR1, hvor de blandt andet besøger en række dansk/britiske familier i Wales, England, Nordirland og Skotland for at blive klogere på, hvorfor briterne ikke mere vil være en del af EU.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en uddybende kommentar fra Anne og Anders.