Nu taler Coster-Waldau om sin imponerende økonomi

- Det var en pissefed fornemmelse at blive gældfri, siger den danske 'Game of Thrones'-stjerne Nikolaj Coster-Waldau

Det er de færreste skuespillere, der har lyst til at tale direkte og konkret om deres lønninger.

Dels fordi de ofte er kontraktmæssigt forhindret i det, og dels fordi de hellere vil tale om deres kunstneriske virke.

Den danske 'Game of Thrones'-megastjerne Nikolaj Coster-Waldau, der som bekendt spiller en af de helt centrale roller i HBO-serien, hvor han gennem de seneste 10 år har portrætteret ridderen Jamie Lannister, er ingen undtagelse.

Gennem årene har forskellige medier forsøgt at beregne, hvor mange millioner danskeren er værd, men Coster-Waldau selv har i bedste Jantelovs-stil ikke blæret sig med sportsvogn, lystyacht eller penthouse i Monaco.

Coster-Waldau i sin meget roste rolle som Jamie Lannister. Foto: AP

Utrolige sexscener: Emilia Clarke fortryder intet

Pissefed økonomi

I den aktuelle udgave af Euroman løfter han dog nu lidt af sløret for, hvordan det føles ikke længere at skulle bekymre sig om penge, pensionsopsparing og familiens økonomiske sikkerhed.

Den 48 årige verdensstjerne fortæller nemlig, at der ikke længere er gæld familiens hus i Lyngby, der er vurderet til lidt mere end 3,3 millioner og som han ejer i fælleskab med sin hustru Nukâka.

- Det var en pissefed fornemmelse at blive gældfri, siger han til magasinet og tilføjer, at kreditlånet blev betalt ud efter sæson fire eller fem.

Han fortæller desuden, at det gennem karrieren har været et selvstændigt mål for ham at tjene så godt, at der kunne skabes fuldstændig ro om familiens økonomi.

Udover huset i Lyngby har Coster-Waldau og familien et sommerhus på Orø i Isefjorden, der ligeledes heller ikke skyldes penge i. Desuden har han og konen for nylig købt et hus i Sydgrønland, hvor Nukâka kommer fra.

Nikolaj Coster-Waldau sammen med sin hustru Nukâka. Foto: Ritzau Scanpix

Fra pølsereklame til Hollywood-stjerne

Præcis hvor meget Coster-Waldau og de øvrige hovedroller tjener pr. afsnit af den populære fantasy-serie er aldrig blevet meldt officielt ud.

En række internationale medier vurderer, at hyren ligger på cirka 500.000 dollars pr. afsnit, hvilket passer meget godt med, hvad andre hovedroller i lignende tv-serier vurderes til at tjene.

Coster-Waldau har dog ikke altid skovlet millioner ind på lønkontoen. Til Euroman fortæller han, at hans karriere i 1999 var i så dårlig forfatning, at han var nødt til at medvirke i en pølsereklame i Sydafrika for at få mad på bordet.

Blodig opgørelse: Her er de værste krigsforbrydelser i 'Game of Thrones'