Nu taler eksrocker: - Hun har hele pakken

Han har domme for grov vold, trusler på livet med en pistol og grov afpresning.

Men den 35-årige tidligere præsident for Bandidos i Næstved, Martin Celosse-Andersen, har vendt retningen på sit liv. Han forlod rockermiljøet i 2013 og stiftede En Procent Er Nok, der arbejder med kriminalpræventive indsatser, hvor han kan drage på egne erfaringer.

Ekstra Bladet kunne tirsdag afsløre, at han er blevet kærester med realitystjernen Rikke 'Chili' Rasmussen, 33, og det har fået folk på sociale medier til at stille kritiske spørgsmål.

Martin Celosse-Andersen understreger over for Ekstra Bladet, at han har lagt rockermiljøet bag sig.

- Jeg identificerer mig ikke så meget med min fortid længere. Det er en integreret del af min historie, men jeg identificerer mig mere som familiefar eller direktør for En Procent Er Nok. Samtidig vedkender jeg, at folk, der skal lære mig at kende, skal have mulighed for at placere den information. Det havde Rikke også brug for, siger Martin Celosse-Andersen.

Bekræfter: Scorer tidligere rockerboss

Mødte familien

Han fortæller, at han faldt for flere ting ved Rikke Chili.

- Hun har hele pakken. På den første date inviterede jeg hende hjem til mig. Hun er sindssygt vidende, fandt jeg ud af. Vi har nogle fantastiske samtaler, om det så handler om filosofi, teologi eller kønskonstruktioner i samfundet, siger han med begejstring i stemmen.

- Men faktisk var hun ikke så let at komme ind på til at starte med. Det er bag de højeste mure, at man finder de største skatte, og det er også tilfældet her. Der skulle arbejdes lidt for det, men det kan jeg jo godt lide. Jeg er virkelig glad for hende. Hun har ikke bare et smukt udseende, men også et fantastisk intellekt.

I de sidste par dage har de besøgt Rikkes familie i Jylland. Og her måtte han fortælle om sin fortid.

- Jeg fortalte, at jeg er leder af et rådgivningscenter med 20 folk, der laver rådgivning inden for social udsathed. En af de ting, vi rådgiver om, er problematikker inden for rocker- og bandeområdet. Jeg fortalte, at jeg havde en baggrund inden for det, som jeg mener, jeg kan drage nytte af, siger Martin Celosse-Andersen og fortsætter:

- De tog rigtig godt imod den del, de åbnede deres døre og tog fantastisk imod mig.

Rikke Chili har allerede præsenteret sin nye fyr for familien. Foto: Olivia Loftlund

Færdig som rocker

- Er du virkelig helt ude af rockermiljøet?

- Jeg er helt ude af det. Det var jeg allerede tilbage i 2013. Sidste år blev jeg nomineret til en pris som årets leder for mit sociale arbejde med En Procent Er Nok. Det var Danmarks største interesseorganisation for ledere, der stod bag. Det gør man jo ikke med en person, der er en del af et kriminaliseret miljø. Jeg er helt ude og lever et liv, hvor jeg hverken kigger mig over skulderen eller er bekymret, hvis jeg glemmer at låse min dør, siger Martin Celosse-Andersen og tilføjer:

- Det var også noget, Rikke spurgte om. Selvfølgelig.

- Hvordan kan man gå fra en høj position, som du havde, til at få lov at forlade miljøet. Skulle du gøre et eller andet?

- Selve mekanismerne for hvordan man forlader de miljøer er enormt komplekse, og det er noget, der ligger mellem mig og dem. Helt overordnet kan sige, at ja - jeg kunne godt forlade miljøet. Husk på at jeg ikke gik ind i en anden gruppering. Jeg valgte at starte et helt liv forfra på godt og ondt, siger han.

Rikke Chili med sin nye kæreste, Martin Celosse-Andersen. Privatfoto

Ikke dårligt selskab

Mens han hævder, at han og Rikke Chili kun har modtaget positive tilkendegivelser, efter forholdet er blevet offentligt, så har han kunnet læse i Facebook-kommentarer hos blandt andre Ekstra Bladet, at flere mener, Rikke Chili er på vej ud i noget skidt.

- Hvad vil du sige til dem, der er nervøse for Rikke, når hun finder sammen med en, der har din baggrund?

- Det handler ikke om, hvor du kommer fra, men hvor du er på vej hen. Hvis jeg var i miljøet, ville det være legitimt at sige. Men jeg er jo ham, der forlod miljøet. Ham der gik den rigtige vej og gjorde de ting, der skulle til for at skabe forandring. Jeg mener ikke, jeg er dårligt selskab. Tværtimod, siger han.

- Jeg vil aldrig kunne løbe fra min historie. Det handler om at tage ansvar for den og integrere den på godt og ondt. Det er min baggrund, men folk må også gerne se, hvad jeg har gjort med den, fortsætter han.

- Fortryder du din fortid?

- Der er ting i min fortid, som jeg gerne havde været foruden - og jeg virkelig ikke ønsker for andre. Men samme fortid har skabt mig som person og ført mig, hvortil jeg er i dag, slutter han af.

