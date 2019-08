Nu taler Jan 'Pyrus' Linnebjerg om spritdommen

19. maj 2018 satte skuespilleren Jan Linnebjerg sig bag rattet i en varebil og kørte en tur ud ad Hillerødmotorvejen. Inden køreturen havde han indtaget spiritus. Han blev stoppet med for meget alkohol i blodet, og tirsdag måtte han i Retten i Lyngby stå til regnskab for spirituskørslen.

Det er anden gang, skuespilleren bliver taget i spirituskørsel.

I den aktuelle sag blev Linnebjerg snuppet i en razzia på vej hjem fra en sushi-restaurant, hvor han og konen havde fejret bryllupsdag.

Ifølge Linnebjerg drak han en stor fadøl og omkring ti centiliter sake på restauranten.

- Jeg havde drukket sådan en stor halv liters (fadøl, red.) og måske ti centiliter sake - måske lidt mindre. Jeg føler ikke, at jeg på nogen måde ville være til fare for nogen. Men dumt var det, ja, forklarede Linnebjerg i retten, der havde en promille på 1,13.

Tre års frakendelse

Anklagemyndigheden krævede derfor den 59-årige skuespiller idømt en fængselsstraf på ti dages fængsel - eventuelt betinget - samt frakendelse af kørekortet.



Han har tidligere fået en betinget frakendelse af kørekortet på tre år på grund af spirituskørsel, og det er i denne periode, han er blevet snuppet igen.

Linnebjerg blev idømt ti dages betinget fængsel og tre års frakendelse af kørekortet. Han valgte at modtage dommen, der også indebar en tillægsbøde på 11.500 kroner. Størrelsen er beregnet ud fra Jan Linnebjergs årsindkomst, som ifølge anklageren er opgjort til 253.645 kroner i b-indkomst.

Tager min straf

Efter domsafsigelsen ønskede Linnebjerg ikke at tale med den fremmødte presse. Han valgte at haste ud i en bil og blev kørt væk med konen bag rattet.

På Facebook skriver Jan Linnebjerg , at han ikke har nogen indsigelse i forhold til rettens arbejde og afgørelse.

- Jeg lægger mig selvfølgelig fladt ned og tager min straf, skriver han i opslaget, hvor han samtidig konstaterer, at han ikke helt har mistet offentlighedens interesse.

- I retten i dag var 5 journalister og en fotograf mødt op for at se mig få frataget mit kørekort i 3 år for promillekørsel. Så lidt publikum trækker jeg da stadigvæk.

Da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen, ønsker han ikke at tale mere om sagen, som han meddeler, at han har lagt bag sig.

- Jeg har lagt den sag ned, og der skal ikke koges mere suppe på den. Hvis der er noget, du vil spørge om, så spørg til min golfbane eller til, hvordan jeg har det.

Hvordan har du det så?

- Jeg har det godt, tak.