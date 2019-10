Nu taler L.O.C. om bruddet

Rapperen Liam O'Connor og tv-værtinden Christiane Schaumburg-Müller, der sammen har sønnen Constantin på tre år, danner ikke længere par.

Det bekræfter Liam O'Connor over for Ritzau.

- Jeg kan bekræfte, at vi er gået fra hinanden. Historikken er, at vi blev skilt i 2015 og fik verdens dejligste dreng i 2016, og det gør man jo ikke, hvis man ikke vil have det til at fungere.

- Men alle skal have det godt, det er det vigtigste. Og hvis det bedste er, at det fungerer på denne her måde - den moderne måde - så er det sådan, det er, siger Liam O'Connor.

Han understreger, at han og Christiane Schaumburg-Müller ikke er uvenner og arbejder tæt sammen om sønnen Constantin.

- Det er en fælles beslutning. Vi har stor respekt for hinanden og endnu større respekt for det at være forældre, så det foregår på en ordentlig måde.

- Det er ikke et ønskescenarie for nogen, der har oplevet det, men det fungerer, som det skal, og resten er noget, der kun vedkommer det lille vidunder, vi har fået, siger han.

Christiane og Liam til finalen i 'Voice' i 2012. Foto: Mogens Flindt

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Liam O'Connor og Christiane Schaumburg-Müller, men desværre uden held.

Christiane Schaumburg-Müller og Liam O'Connor stod første gang frem som par i 2008. I 2012 blev de gift, men to et halvt år efter gik de fra hinanden igen.

Derfor kom det også som en stor overraskelse for mange, da parret i 2016 annoncerede, at de ventede en lille søn.

Han er snart aktuel med albummet 'Ekkokammer', der udkommer fredag, mens Christiane Schaumburg-Müller lige nu passer sin værtstjans på 'Vild med dans'.