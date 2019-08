Nu taler Lars Larsens familie

Tidligere på måneden sov hele Danmarks Dynekonge ind efter kort tids sygdom.

Nu takker Lars Larsens familie takker for støtten i forbindelse med bisættelsen af erhvervsmanden for en uge siden.

- Det har været rørende at opleve de mange positive kommentarer, og hvor stor en inspiration min far har været for mange mennesker.

- Derfor vil jeg både på egne vegne og på vegne af min mor, min søster og vores børn udtrykke vores taknemmelighed for alle de mange hilsner og blomster, vi har modtaget, siger Lars Larsens søn, Jacob Brunsborg, i en pressemeddelelse fra Jysk.

Lars Larsen tabte en ulige kamp mod kræft. Han blev 71 år gammel.

Fordobler beløb til Kræftens Bekæmpelse

22. august blev han bisat fra Sejs-Svejbæk Kirke. Forud for ceremonien havde familien udtrykt ønske om, at man i stedet for kranse donerede beløbet til Kræftens Bekæmpelse.

Torsdag morgen var der indsamlet 572.230 kroner via hjemmesiden mindegave.dk. Jysk-koncernen har besluttet at fordoble beløbet, når indsamlingen slutter om få dage.

- Det er vi utrolig glade for, og derfor har vi også besluttet, at Lars Larsen Group fordobler det indsamlede beløb, når indsamlingen slutter på lørdag. Ved på den måde at støtte forskning og behandling håber vi, at der på sigt er færre familier, der skal igennem det, vi har oplevet, siger Jacob Brunsborg.

Der er både bidrag fra familie, venner, medarbejdere og forretningspartnere. Men der er også mange mennesker, der ikke kendte Lars Larsen personligt, som har sendt en hilsen og en donation, oplyses det.

Jacob Brunsborg har nu overtaget posten som bestyrelsesformand i Jysk.