Nu taler Robert Hansen om sine mange nedture

Når Robert Hansen ser tilbage på det, som tilværelsen har budt ham, føler han, at han har levet tre liv allerede.

Helt så længe er det dog ikke blevet til for den danske skuespiller, som lørdag den 5. oktober fyldte 40 år, men pointen er forståelig nok.

For Robert Hansens liv har været præget af store op- og nedture.

Han har haft enorm succes i filmene om Anja og Viktor og oplevet den største kærlighed, da han blev far til sønnen Herman.

Men han har også været fanget i et mangeårigt stofmisbrug og har to gange været så syg, at han var tæt på at dø.

- Jeg har det på en måde mærkeligt med at fylde rundt, for jeg føler mig ikke som en på 40.

- Men omvendt kan jeg kan mærke, at jeg efterhånden har fået så meget i rygsækken, at jeg er ved at lande i den bedste udgave af mig selv. På trods af utrolig mange bump på vejen, siger han.

Robert Hansens introduktion til skuespilfaget begyndte som en optur.

Som teenager havde han mere end almindeligt svært ved at sidde stille i skolen, så da hans mormor læste i avisen, at et filmhold søgte en rigtig vildbasse til en ny familiefilm, tænkte hun straks på sit barnebarn.

Derfor kom Robert Hansen som 15-årig til casting på filmen "Vildbassen" og løb med en af filmens hovedroller for snuden af 1300 andre børn.

En fest

Det var en fest for ham at slå sig løs foran kameraet.

- Jeg synes, det var fantastisk. Jeg havde det svært i skolen, men på optagelserne var det pludselig okay, at jeg ikke kunne finde ud af at sidde stille. Jeg skulle være vildbasse, og det var jeg jo i forvejen, siger han.

Familiefilmen fra 1994 blev ikke bare Robert Hansens introduktion til skuespillet, men også til kollegaen Sofie Lassen-Kahlke, som kom til at følge ham i mange år.

Efter 'Vildbassen' og en række mindre roller i blandt andet 'Krummerne 3' og tv-serierne 'Madsen og co.' og 'Strisser på Samsø' besluttede han og Sofie Lassen-Kahlke i 1999 at tage på skuespilskole i West Hollywood i Los Angeles i tre måneder.

De indlogerede sig i en etværelseslejlighed over Shu-bi-dua-guitaristen Michael Hardingers garage, og i undervisningen fik de to unge skuespillere virkelig prøvet deres grænser af.

Oh my God

- Sofie og jeg kom lidt for sent den første dag, fordi vi lige skulle finde stedet, og jeg husker tydeligt, at vi kom ind i et rum, hvor folk lå på gulvet og mjavede som katte, mens andre lod, som om de holdt om et meget varmt glas. Jeg tænkte: 'Oh my God'.

Robert Hansen har altid været lidt genert, men det måtte han ryste af sig.

- Jeg blev bedt om at stille mig op og synge foran 20 mennesker, som jeg aldrig havde set før. Så jeg kastede mig ud i noget Frank Sinatra, og jeg var skide nervøs, men det gik.

- Undervisningen lærte mig virkelig at smide mine hæmninger, som det jo kræver at være på en filmoptagelse, siger han.

Da Robert Hansen og Sofie Lassen-Kahlke kom hjem fra Los Angeles, begyndte de optagelserne til 'Kærlighed ved første hik', og den film kom til at ændre Robert Hansens liv på godt og ondt.

Da filmen kom ud i 1999, solgte den over 500.000 biografbilletter og pludselig var 20-årige Robert Hansen på alles læber.

- 'Kærlighed ved første hik' banede vej for hele min karriere, men det var også den film, som gjorde det svært for mig at være nogen steder. Fra den ene dag til den anden kunne jeg ikke gå på gaden, uden at folk råbte efter mig.

- Det var en voldsom eksponering. I perioder lå der journalister i hækken uden for mit hjem. Jeg var stadig lidt sky, men det var der bare ikke mulighed for, siger han.

- Set i bagspejlet ville jeg gerne have haft lidt mere beskyttelse omkring mig og lidt mere i rygsækken til at kunne kapere det, siger han.

Kokainmisbrug

I årene efter 'Kærlighed ved første hik' og de to efterfølgende Anja og Viktor-film fra 2001 og 2003, havde Robert Hansen svært ved at finde sig til rette.

Han var overvældet af den pludselige berømmelse, og samtidig begyndte han for alvor at frekventere klubberne i det københavnske natteliv.

Robert Hansen havde tidligt i sit liv stiftet bekendtskab med stoffer igennem sin omgangskreds, og han røg ud i et kokainmisbrug, som adskillige gange sendte ham på forsiden af landets aviser.

- Jeg føler, at jeg er gået ned ad så mange forkerte veje i mit liv, og det har virkelig været svært for mig at få det ind under huden og lære af det.

- I dag kan jeg godt gå ned og hygge mig på en bar med mine kolleger, men jeg ved præcis, hvornår jeg skal sige 'tak for i aften'. Det har været en vigtig lære for mig, siger han.

I dag er Robert Hansen clean, og han kan tydeligt mærke forskel på sit gamle og sit nye jeg, når han turnerer landet rundt med musicals som 'Flashdance' og 'Dirty Dancing'.

- Førhen var jeg ham, der kom ind om morgenen efter at have været i byen hele natten. Nu sidder jeg med et blødkogt æg og ser på dem, der kommer hjem fra byen, og spejler mig i, hvordan jeg var engang.

- Jeg kan endda finde på at gå i et træningscenter. Når det sker, ser jeg nærmest på mig selv udefra og tænker: 'Hold da kæft, det er sgu da meget sejt det her. Hvem havde troet det', siger han og griner.

Øver sig i at takke nej

Robert Hansen er glad for alt det, som de i alt fem Anja og Viktor-film har betydet for hans karriere, selv om berømmelsen var en stor mundfuld for ham.

Foruden adskillige roller i danske film- og tv-serier, har han i mange år arbejdet som tv-vært og har de seneste år slået sine folder på den danske musicalscene.

I 2018 indtog han og Sofie Lassen-Kahlke igen rollerne som Anja og Viktor i "Kærlighed ved første hik - the musical".

Men med alderen er Robert Hansen også begyndt at øve sig i at takke nej til roller og nye tilbud.

Han prøver at passe på sit stressniveau, og det hænger sammen med, at han de seneste år har været igennem to alvorlige sygdomsforløb.

I 2015 faldt Robert Hansen pludselig om på scenen i Tivoli under musicalen 'Dirty Dancing' og blev hastet på hospitalet med en flænge i kranspulsåren, som viste sig at være forårsaget af en medfødt hjertefejl. To år senere i 2017 blev Robert Hansen ramt af en hjerneblødning.

Hjertefejl

De to sygdomsforløb har lært ham noget vigtigt om sig selv.

- Når jeg før i tiden har givet interviews, er jeg nogle gange blevet bedt om at sige fem gode ting om mig selv, og det har jeg altid haft svært ved.

- Men når man vågner på hospitalet og har fået pillet sit hjerte ud og sat det i igen, så lærer man sig selv at kende, og hvis jeg skal sige noget godt om mig selv, så vil jeg sige, at jeg har en absurd stor viljestyrke, siger han.

Den viljestyrke kommer især af ønsket om at være en god far for sin søn, Herman, på syv år.

- Da jeg lå på hospitalet og kiggede på en hel væg, der var plastret til med billeder af ham, tænkte jeg: 'Kom så. Du kan ikke give op. Du har noget at blive hængende for'.

- Når min søn en dag bliver lidt større, vil jeg spørge ham, om han er klar over, hvor stor en betydning han har haft for, at jeg gang på gang har rejst mig. Det har været for ham, siger Robert Hansen.