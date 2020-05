Nu taler Sabrina: - Vi er ikke sammen

Det var en noget befippet Sabrina Sau, der onsdag kunne læse, at Peter Birch havde fortalt vidt og bredt om, at han var dybt forelsket i hende.

Den 25-årige fynbo kunne læse, at Peter Birch, der tidligere har været et stort navn i den danske realityverden, udtaler, at de to dater.

Til Ekstra Bladet fortæller hun nu, at det altså efter hendes opfattelse ikke er helt sådan, det hænger sammen.

- Vi har datet, og vi er bare venner nu. Vi har det sjovt sammen, og jeg kan selvfølgelig ikke sige, om det bliver til mere på et tidspunkt, men det er ikke noget lige nu, lyder det.

Sabrina Sau er nemlig mor til sin toårige datter, og hun skal derfor være helt sikker, inden hun vælger at involvere nogen i sit privatliv.

- Jeg skal bruge noget mere tid på at finde ud af, om det er noget, og om vi kan sammen på sigt. Også på grund af min datter, som jeg har stort set hele tiden, jeg skal finde ud af, om det også er noget, hvor jeg kan se hende i det. Han har ikke mødt hende.

Sabrina har stjålet Peters hjerte, men hun har det ikke helt på samme måde. Foto: Privat/Instagram

Må lige slappe af

Hun er godt klar over at 'ulven' har stærke følelser for hende.

- Jeg ved godt, Peter er meget forelsket, men nu må han også lige klappe hesten, siger hun med et grin og forklarer, at hun gerne har villet date ham i ro og fred, fordi hun ikke er vant til at være så meget i offentligheden.

Lige nu er de to dog kun på venneplan.

- Vi er ikke kærester, og vi dater ikke, lyder det.

Helt klar til et forhold

Peter Birch fortalte tirsdag, hvordan han havde mødt den smukke fynbo, som han er helt vild med.

- Vi mødtes på Facebook. Vi havde 26 fælles venner, så hun dukkede op, og på grund af coronavirussen var der ikke så travlt i firmaet, så jeg skrev til hende, og hun svarede mig

Peter fortalte også selv, at de to ikke er kærester, men at han selvfølgelig håber på, at de kan blive det i fremtiden.

Om det lykkes den tidligere realitystjerne at vinde Sabrinas hjerte må tiden vise.