Nu vender skandale-vært tilbage

Når debatprogrammet 'Den blå bog' får premiere fredag morgen, er det med journalist og radiovært René Fredensborg i spidsen.

Det til trods for, at Fredensborg tilbage i juni sidste år blev fyret med øjeblikkelig virkning fra Radio24syv, efter det kom frem, at han havde smuglet euforiserende stoffer i en autocamper, som to kolleger intetanende fragtede til Folkemødet på Bornholm.

Det skriver radiokanalen i en pressemeddelelse.

Over for Ekstra Bladet bekræfter direktør og ansvarshavende chefredaktør Jørgen Ramskov, at de har ansat René Fredensborg til at være vært på programmet, og at han i programmet skal stå i spidsen for at diskutere 'tidens varmeste emner med et celebert panel af gæster, som alle har det tilfælles, at de er blevet optaget i opslagsværket Kraks Blå Bog'.

- Hvorfor har I valgt at genansætte René Fredensborg?

- Det er der en meget enkel årsag til. Det baserer sig på det grundlæggende princip om, at man skal have lov til at begå grove fejl og så blive tilgivet igen. Vi anerkender, at det var en meget dum og ukollegial ting, Fredensborg gjorde. Man skal være stor nok til at anerkende, at man har begået en fejl og sige undskyld for det, og det har han gjort, siger Jørgen Ramskov til Ekstra Bladet.

- Så man kan godt begå sådan en forholdsvis alvorlig handling og så forvente at blive tilgivet hos jer?

- Ja. Jeg synes faktisk, at tilgivelse er et af de væsentligste principper i livet. Der skal være højt til loftet. Det var ekstremt ukollegialt, det, han foretog sig, og det kræver, at man kan se sine kolleger i øjnene og sige undskyld. Formelt set har han transporteret et antal gram af pot eller lignende over en landegrænse. Det kan man have mange meninger om, men det er trods alt ikke den mest alvorlige forbrydelse, siger han videre.

Jørgen Ramskov ser frem til at byde René Fredensborg velkommen hjem til Radio24Syv. Foto: Helle Arensbak

Har beklaget

Ifølge chefredaktøren har René Fredensborg beklaget over for alle sine kolleger på radioen, og de kolleger, der har været involveret i episoden, har også sluttet fred med Fredensborg.

- Han har skrevet en lang mail til alle ansatte, hvor han klart og tydeligt siger, at det var en kæmpe fejl, og at han er ked af det. Så nu ser vi fremad. Det er et grundlæggende princip i vores samfund, at vi skal kunne tilgives, siger han.

- Hvordan har de andre medarbejdere taget imod, at han vender tilbage?

- Jeg har ikke snakket med dem allesammen. Dem, der var involveret i episoden, har lagt tingene bag sig. Hvis vi tager alle med, er det 140 mennesker. Man ville nok kunne finde en, der ikke synes, det er en god idé, men jeg har ikke haft nogen inde på mit kontor, understreger han.

Jørgen Ramskov fortæller, at de ser frem til at byde René Fredensborg velkommen hjem til Radio24syv igen og til at sende 'Den blå bog' første gang.

- René er en meget dygtig radiovært. Det er naturligt, at vi gerne vil have dygtige radioværter tilbage. René er god til at interviewe og tale med folk, og det får han rig mulighed for i det nye program. Vi glæder os til at byde ham velkommen tilbage, understreger Ramskov.

Var tankeløs

I juli sidste år bekræftede René Fredensborg selv, at han havde smuglet stoffer til Bornholm, og at han derfor ikke længere var at finde på Radio24syv.

'Jeg smed en pose med euforiserende stoffer ind i den autocamper, jeg skulle sove i, da den skulle køres til Folkemødet på Bornholm. Jeg var ubevidst, tankeløs og aldeles ansvarsløs i forhold til den risiko, jeg dermed udsatte chaufføren for. Det var dumt og utilgiveligt,' erkendte han dengang.

Her afslørede han også, at det ikke var første gang, han smuglede stoffer, men at han efter episoden på Bornholm vil sætte en stopper for det.

'Jeg smugler faktisk gerne selv mine stoffer, hvis det endelig skal være og har flere gange fløjet rundt i Europa med lommerne fulde af pot. Det vil jeg nu også sætte en stopper for. Jeg har faktisk ikke været fuld, skæv eller high, high, high i syv uger. Det er lidt kedeligt, men jeg kommer igennem det,' skrev han videre.

