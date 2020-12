Nu vil han sidde bag kassen

Jokeren er ikke for fin til et job som kassemedarbejder efter den seneste coronanedlukning

Jesper 'Jokeren' Dahl er mildest talt presset over den situation, den seneste coronanedlukning har sat ham i økonomisk.

Men selvom han tidligere onsdag fortalte sine mange følgere på Instagram, at han knap havde råd til børnebidrag og smøger, fordi hans ansøgning om kompensation er blevet afvist, har det ikke taget humøret fra den succesfulde rapper.

I et nyt opslag gør en storsmilende Jesper Dahl det klart, at man ikke skal have ondt af ham.

'Don’t cry for El Jokerino! Jeg har optjent noget som er meget meget mere værd end penge, corona-løfter og tom snak om kompensation for mistede jobs: Jeg elsker København og København elsker mig! Faktisk også Århus, og Odense, ja faktisk kan jeg ikke komme i tanke om ét eneste sted i hele landet, hvor jeg ikke bliver hjulpet, støttet, givet husly og et varmt måltid mad i Danmark!! Og dét er KULTUR! Dét er min egentlige løn for mit bidrag til Dansk Kultur!', lægger han ud med at skrive i opslaget.

Raser over Mette F.

Han skriver videre, at han på grund af coronasituationen er arbejdssøgende, og at han ikke er kræsen med, hvilke jobs han kaster sig over.

'Jeg er fysisk i god form og har en anslået IK på 130-140, og står gerne i kassen i Netto, hvis det er det som skal til!', skriver han og understreger afslutningsvist, at han ikke er doven.

Gav fuckfinger

Tidligere på dagen var smilet dog pakket langt væk.

I et opslag sendte Jesper Dahl en decideret fuckfinger til regeringen og skrev blandt andet, at de ikke forstår den skade, de forvolder.

Jokeren er blandt andet kendt som frontmand i gruppen Den Gale Pose. Foto: Per Lange

'Ærligt talt, så er jeg MEST SKUFFET over, at regeringen og Folketinget for et par måneder siden gik ud og sagde, at de ville støtte os, vores branche, kulturlivet med meget, meget store, flotte og rundhåndede armbevægelser, og så reelt bare giver os ENDNU flere udgifter, vi ikke kan betale til revisorer mm, som er nødvendige for at skrue disse ansøgninger sammen', lød det i opslaget.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jesper Dahl, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Også sangeren Joey Moe langede efter mandagens delvise nedlukning i 38 kommuner også ud efter folkestyret.

'Der er noget helt galt i Danmark, og det er ikke COVID-19,' skrev han blandt andet.

