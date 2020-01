Nu vil hun noget HELT andet

Mia Lyhne håber på at kunne kaste sig over nye og mere alvorlige genrer, når 'Klovn'-eventyret er slut

For skuespiller Mia Lyhne har de sidste mange år stået på optagelser til 'Klovn', hvor hun er blevet kendt som Franks overbærende kone, der igennem tiden har måttet finde sig i lidt af hvert.

Men når den tredje film i 'Klovn'-serien, 'Klovn - The Final', har premiere torsdag aften i de danske biografer, markerer det også afslutningen på en saga med 'Klovn' - også for Mia Lyhne.

Der er nemlig ikke umiddelbart planlagt mere 'Klovn' i fremtiden, og det ser Mia Lyhne som en mulighed for at kaste sig ud i helt nye genrer i sin karriere.

- Det er svært at sige, hvordan det (hendes karriere, red.) var blevet uden 'Klovn'. Jeg tror, at hvis ikke den havde været der, så var min karriere gået i en meget mere alvorlig retning - faktisk. Det kunne den ligeså godt have gjort, sagde Mia Lyhne på den røde løber og fortsatte:

- 'Klovn' har bevirket, at jeg er blevet lidt mere komiker. Det var ikke det, jeg selv havde tænkt, at jeg skulle. Faktisk tværtimod.

Mia Lyhne sammen med Frank Hvam og Casper Christensen på den røde løber. Foto: Jonas Olufson

Alligevel har Mia Lyhne det fint med, at hun igennem tiden er blevet til netop 'Mia fra Klovn'.

- Jeg har det fint med det, men jeg har det også sådan, at der også er en stor del af paletten, som ikke er blevet brugt endnu, som jeg har lyst til at bruge fremover, sagde hun videre.

Føler du, at 'Klovn' har blokeret for noget i din karriere, lød spørgsmålet fra en repræsentant fra den fremmødte presse.

- Jeg ved ikke, om 'Klovn' har blokeret for den, men jeg har i hvert fald også lyst til at bruge den anden del.

- Så vi kommer måske til at se dig i noget nyt og mere alvorligt?

- Jeg er jo ikke ene om det. Hvis jeg havde flere millioner, ville jeg selv producere en film med mig selv, der var meget alvorlig. Så ja. Det kan vi snakke om.

- Jeg kommer helt klart til at savne det. Men jeg har også lyst til at lave noget helt andet, understregede hun.