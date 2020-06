Nu vil Joy stoppe misbrug

Fredag 12. juni 07.00 tiltrak hjemmesiden www.joy-mogensen.dk sig pludselig voldsom opmærksomhed.

Musikeren Nikoline Vicic Rasmussen havde nemlig valgt at købe web-adressen med kulturministerens navn for at bruge den til distribuering af sin nyeste musikvideo, hvor der indgår sex og nøgenhed i en grad, så den blev forbudt på Youtube og hittede på hardcore-pornotjenester som Pornhub.

Ekstra Bladet har siden fredag forsøgt at få svar på, hvordan kulturministeren forholder sig til, at hendes navn bruges til at distribuere denne type indhold.

Se også: For fræk til Youtube: Dansk musikvideo fjernet

I et skriftligt svar skriver hun:

'Kunstnerisk frihed og ytringsfrihed er fundamentale værdier. Og man må lave alle de provokationer, man vil. Men man bør ikke gøre det i andres navn. Det er et principielt spørgsmål her, nemlig at alle mennesker har ret til at bestemme over, hvordan deres eget navn bruges på nettet'.

Nikoline kalder sangen 'Gourmet' og den tilhørende musikvideo for sin mest udfordrende udgivelse til dato. Foto: Manuel Alberto Claro

Hun tilføjer, at hun nu har bedt om, at Nikoline stopper med at bruge joy-mogensen.dk-domænet.

'Socialdemokratiet har derfor på mine vegne bedt om, at domænenavnet overdrages. Ellers vil vi gå til Klagenævnet for Domænenavne, der findes lige præcist for at håndtere denne slags sager'.

Da musikvideoen og hjemmesiden blev lanceret, skete det med en stikpille til kulturministeren og hendes politik.

'Jeg er perler for svin, og jeg er ikke kommet for at please med tomme kalorier. Imens nogen synes, det er upassende at tale om kunst i disse tider, synes jeg, det er vigtigere end nogensinde, skrev Nikoline i sin pressemeddelelse og tilføjede, at det var en 'flabet hentydning til kulturministerens omdiskuterede passivitet og 'smag'.

I skrivende stund har Nikoline ikke efterlevet henstillingen fra kulturministeren.

Joy Mogensen og Socialdemokratiet vil gå til Klagenævnet for Domænenavne, hvis ikke Nikoline stopper med at benytte domænet www.joy-mogensen.dk. Foto: Stine Bidstrup

Se også: Dansk rapper dyrker sex i ny musikvideo