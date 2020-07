Ny babylykke: - Stolt og glad

Bubbers familie beriges for tiden med børn.

For få måneder siden kunne tv-værten fortælle, at han og kæresten, Signe Rossing, var blevet forældre til en lille søn, og nu er det Bubbers datter, Sofia Meyer, der venter sit barn nummer to.

Det skriver Se og Hør.

Det er en lykkelig, men kortfattet morfar, Ekstra Bladet fanger over telefonen.

- Det er en så glædelig nyhed, jeg er stolt og glad, siger Bubber, som ikke ønsker at kommentere historien yderligere.

Sofia Meyer har i forvejen en søn, Aksel, som er et år gammel, og hun venter det kommende barn i januar.

Selv blevet far

I april kom 55-årige Bubber og 41-årige Signe Rossings søn til verden efter fire timer på fødegangen.

- Han er skøn. Han er dejlig. Han er frisk. Han er et vidunder og en gave, sagde Bubber til Ekstra Bladet i den forbindelse.

Bubber havde ikke planer om at blive far i en alder af 55, og det vil han være ærlig om over for sin søn, har han tidligere fortalt i sin podcast 'Gammelfar'. Foto: Linda Johansen

Bubber og Signe Rossing blev et par, da Bubber i november sidste år lod sig skille fra sin kone gennem 29 år, Christina Ibsen Meyer. På det tidspunkt ventede Signe Rossing allerede sit og Bubbers fælles barn.

Ekstra Bladet interviewede efter bruddet med Christina Ibsen Meyer Bubber om det, der har været et af hans livs største udfordringer. Du kan læse det eksklusive interview her (+).

I sin podcast 'Gammelfar' har Bubber tidligere fortalt, at han ønsker at være ærlig over for sin nye søn om, at han ikke havde haft planer om at få flere børn.

Bubber har sammen med Christina Ibsen Meyer i forvejen to døtre og en søn, som alle er voksne.

