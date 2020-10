Ny sag om krænkelser: DR-vært sendt hjem

DR har valgt at sende en medarbejder hjem på baggrund af en række henvendelser om den pågældende medarbejder.

Det bekræfter Henrik Bo Nielsen, der er direktør for DR Kultur, Børn og Unge, over for Ekstra Bladet.

Han fortæller dog, at han på nuværende tidspunkt ikke kan fortælle meget om sagen, fordi det er en personalesag, og han ønsker derfor heller ikke at fortælle, hvilken vært der er tale om.

'DR kan ikke udtale sig i personalesager, men jeg kan oplyse, at vi i en konkret sag har modtaget en række henvendelser og på den baggrund, tidligt i forløbet, valgt at hjemsende en vært', lyder det i en mail.

Her fortæller han videre, at der lige nu er en undersøgelse af den pågældende medarbejder i gang.

'Det har vi valgt for at kunne foretage en grundig undersøgelse, og vi har nu også besluttet at igangsætte en sag', lyder det i mailen.

'Af lovgivningshensyn har vi ikke mulighed for at give yderligere oplysninger under sagsforløbet. Generelt vil det være sådan med sager af den type, at der er indlagt 14 dages høringsfrist og først herefter vil der kunne konkluderes endeligt', lyder det videre.

Ekstra Bladet erfarer, at der er tale om en profileret, mandlig vært på DR, og at han er blevet sendt hjem grundet krænkende adfærd.

Ekstra Bladet har flere gange forsøgt at få en kommentar fra den pågældende vært, men det har ikke været muligt.

Sagen om DR-værten er en ud af mange de seneste uger, efter debatten om sexisme i mediebranchen og i andre brancher har raset. Det har blandt andet medført flere fyringer - blandt andre hos Gyldendal, der valgte at fyre en chef, efter DR-vært Marina Fantino stod frem og fortalte, at vedkommende havde krænket hende, imens han var chef på DR.

Senest valgte Morten Østergaard onsdag at trække sig som politisk leder i Radikale Venstre efter en sag om sexisme.

