Ny skandale: Sælger nøgenbilleder og sexvideoer

Fie Laursen er igen havnet i modvind. Denne gang for at reklamere for samt sælge pornografisk indhold via sine sociale medier

Den kendte influencer Fie Laursen er endnu engang havnet i vælten.

Det sker, efter hun er begyndt at reklamere for pornografisk indhold på sin Instagram-profil.

Det har skabt røre på de sociale medier, hvor flere påpeger, at det er 'for meget' og 'over stregen', at Fie Laursen, der har tusindvis af unge følgere, opfordrer til, at man betaler for at få adgang til hendes pornografiske materiale - blandt andet sexvideoer og nøgenbilleder, som hun deler på platformen OnlyFans, og som hendes følgere kan få adgang til lige nu ved at betale 32 kroner.

Ekstra Bladet har set indholdet på OnlyFans, som indbefatter pornografiske billeder og videoer, hvor Fie Laursen laver seksuelle handlinger.

Her reklamerer Fie Laursen for sin konto på OnlyFans. Reklamen er siden blevet slettet på de sociale medier. Foto: Privat

Foto: Privat

Den slags deling og reklame for seksuelt indhold er direkte imod reglerne hos Facebook, der ejer Instagram.

Det fremgår på sidens 'Fælles retningslinjer' for brugen af deres sociale medier:

Du må ikke slå følgende op: Et tilbud eller en forespørgsel om pornografisk materiale (herunder, men ikke begrænset til, deling af links til eksterne pornografiske websites)

Eksplicitte seksuelle opfordringer, herunder, men ikke begrænset til, at tilbyde eller anmode om: Sex eller sexpartnere, sexchat eller -samtaler, nøgenbilleder/-videoer/-illustrationer

Forsøg på at koordinere eller rekruttere til seksuelle handlinger for voksne, herunder, men ikke begrænset til: Filmoptagelser af seksuel aktivitet, pornografisk aktivitet, seksuelle liveforestillinger og erotisk dans. Kilde: Fællesskabsregler - Facebook

'Vi mangler lovgivning'

Til Ekstra Bladet fortæller Ask Hesby Krogh, der er næstformand i foreningen Digitalt Ansvar, at der burde komme mere klar lovgivning på området.

- Der er jo tale om gråzone prostitution, og det kan være et stort problem, for det kan have indvirkning på mange unge, der følger med. Derfor er det her - og Fie Laursen - med til at skabe en diskussion om, hvad vi kan tillade os på nettet, og det er positivt. Der mangler klare retningslinjer på området, og det er ikke nok, at de sociale medier har deres retningslinjer. Der skal lovgivning til, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det er jo grotesk, at der ikke er klokkeklare regler for det her. Det er virkelig problematisk, hvis man som forælder kan se sine børn forsvinde ind i denne her verden, hvor det er Det Vilde Vesten.

Sletter reklame Ekstra Bladet har været i kontakt med Fie Laursen på skrift. Hun har følgende at sige til kritikken: 'Jeg overholder reglerne. OnlyFans er godkendt til Instagram, og det, man swiper up til, er ikke porno eller pornografisk, hvilket du ville vide, hvis I havde købt adgang og set materialet. For at købe adgang til det pornografiske, skal man igennem endnu en væg, som ikke er den, man får adgang til ved at swipe up til mine undertøjsbilleder, som alle andre også poster på Instagram. Jeg har snakket med en ven, der har arbejdet for Instagram og spurgt ind til det, og fået godkendt at poste det, ligesom alle andre piger gør', skriver hun. Ekstra Bladet har også stillet spørgsmål til, hvorvidt det er i orden, at Fie Laursen reklamerer for pornografisk materiale til sine mange unge følgere. Det har hun i skrivende stund ikke besvaret. Samtidig har vi stillet spørgsmål til, at Fie Laursen via sine sociale medier linker til en side, hvor der findes pornografisk indhold, og om hun ikke mener, det går imod retningslinjerne for deling på Instagram. Det har hun heller ikke besvaret.



Siden Ekstra Bladets henvendelse har Fie Laursen lavet et opslag på Instagram, hvor hun forklarer beslutningen om at sælge nøgenbilleder og pornografisk materiale. 'Drenge kan godt lide at dele vores nøgenbilleder og private videoer i gruppechats, lække det online og grine, når de fjerner kvindens magt. Så hvorfor er det, at når en kvinde beslutter sig for at være i kontrol over sit eget indhold, så er det ikke sjovt mere?', skriver hun og fortsætter: 'Jeg vil gerne takke alle mine følgere for ikke at være dømmende. Jeg har skabt et 18+-forum, som jeg føler mig glad i. Husk, at andre forummer og voksensider er helt åbne for alle aldre. Sex er normalt. Nøgenhed er normalt. Kvinder har magten nu. Er i kontrol over deres egne kroppe, seksualitet og indhold. Jeg er en stærk, uafhængig kvinde. Jeg bestemmer selv, hvad jeg vil lave. Jeg håber, at jeg kan inspirere andre kvinder til at have mod til at følge deres drømme og ikke blive påvirket af samfundet', skriver hun videre. Hun har efter det delte opslag valgt at slette sine stories, der reklamerede for hendes profil på OnlyFans. Vis mere Luk

Skal beskytte begge parter

Ask Hesby Krogh kalder på lovgivning, der både beskytter influenceren - for eksempel Fie Laursen - og de mange følgere, der følger med i influencernes liv.

- De her rammer skal beskytte begge parter. Hvis du er et ungt menneske og gør dig som socialt fænomen, skal der være beskyttelse for dig også. For når man er ung, er lettjente penge altid lækre, og der er mange, der falder i, og gerne vil lave lettjente penge - for eksempel ved at reklamere for sugardating, siger han og fortsætter:

- Samtidig skal der være en sikkerhed for de mange følgere, der følger med og bliver disponeret for indholdet, og det er der ikke lige nu. En platform som Instagram, der er en af de helt store spillere, regulerer sig selv, og det er ikke holdbart. Der bliver delt dybt ulovligt materiale sådan nogle steder. Eksempelvis selvskadende indhold, og det er problematisk.

Fie Laursen har flere gange fået sindene i kog, fordi hun har lavet kontroversielle reklamer for sine mange (ofte unge) følgere. Foto: Miriam Dalsgaard

Glæder sig over udmelding

Derfor byder Ask Hesby Krogh det også velkommen, at regeringen har meldt ud, at der skal være flere regler for influencere, og hvad de må reklamere for på de sociale medier.

- Der skal være særregler for influencere. Det er jo et kæmpe marked, og influencerne er nærmest et medie i sig selv, fordi de har så mange følgere. Så der er tid til at kigge på det med friske øjne. Jeg synes, det er godt, at regeringen har meldt ud, at de vil kigge på det. Det ville være dejligt, hvis der skete noget på den front.

Fie Laursen er flere gange tidligere havnet i vælten i medierne. Senest fordi hun reklamerede for sugardating. I kølvandet på den debat kaldte flere politikere på mere klare regler på området.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Red Barnet og Børns Vilkår, men grundet ferie har de ikke kunnet stille op med en ekspert.

Ekstra Bladet har også forsøgt at få en uddybende kommentar fra kommunikationschef hos Facebook i Norden, Peter Münster, men det har i skrivende stund ikke været muligt.