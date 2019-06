Ny stor tv-rolle til Coster-Waldau

USA og Hollywood har stadig et godt tag i kraven på Nikolaj Coster-Waldau, der for nylig kunne vinke farvel til sin rolle som Jaime Lannister i 'Game of Thrones', da seriens ottende og sidste sæson løb over skærmen.

Danskeren er således blevet hyret til den amerikanske tv-kanal FX's kommende serie 'Gone Hollywood' - i første omgang til et såkaldt pilotafsnit, skriver Hollywood Reporter.

Et pilotafsnit bliver brugt til at afgøre, om serien skal en egentlig sæson.

Serien 'Gone Hollywood' foregår i 1980'erne, hvor en gruppe talentagenter, der før har været ansat i et større firma, beslutter at starte deres eget og hurtigt får stor succes og ændrer filmbranchen for evigt, skriver Hollywood Reporter.

Serien vil både have fiktive karakterer og rigtige filmstjerner, der spiller dem selv, på rollelisten.

