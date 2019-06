Ny titel til Kandis-Johnny: - Det er helt fantastisk

I torsdags blev den populære sanger morfar for første gang

Der er masser at fejre hjemme hos Johnny Hansen i Hurup i denne uge.

I dag har han træbryllup med sin kone, Gitte, og i torsdags blev han bedstefar for første gang.

- Det er fantastisk. En helt fantastisk oplevelse, siger Johnny Hansen om sin nye titel som morfar.



- Det er livets dessert, siger dansktopsangeren, hvis datter Cecilie tidligere på ugen nedkom med en velskabt lille datter.

Johnny Hansen og Kandis har travlt på denne tid af året. Bare i denne uge er der otte spillejobs i kalenderen. Men hans barnebarn kom til verden på den eneste fridag.

- Fødslen gik fint, så vi tog op på sygehuset med det samme. Det var meget fint, siger sangeren, der ud over Cecilie har datteren Caroline fra ægteskabet med Helle Bekhøj. Med sin nuværende kone har han sønnen Nicklas.

Se også: Kandis-Johnny om konens selvmord: Et sår som aldrig heler

- Ja, Nicklas på syv år er blevet onkel, siger Johnny Hansen, der afviser, at han selv skal have flere børn.

- Jeg bliver 54 år i år, så jeg har vist været der, griner han.

- Men jeg vil nyde at hjælpe Cecilie med den lille og være der for dem, siger han.

- Hvordan har du det med, at du nu kan kalde dig morfar?

- Det er da lidt underligt. Det er som om, man rykker længere og længere ud på bænken. Men det er også dejligt at være en relativt ung bedstefar, siger Kandis-forsangeren, der i år kan fejre 30 års jubilæum.

Se også: Dansktop-sanger ramt af stress: - Jeg fik en alvorlig advarsel

Dagens træbryllup kommer han ikke til at fejre meget, for i aften skal Johnny Hansen igen på landevejen, når han skal ud at spille med Kandis.