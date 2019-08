Ny 'Vild med dans'-dommer: Vil gerne se mere dans

Den tidligere danser Marianne Eihilt er ikke i tvivl om, hvad hun ønsker at se hos de kommende nydansere

En større operation i hjertet tvang for en måned siden den erfarne dansedommer Britt Bendixen til at melde afbud til dette års udgave af 'Vild med dans'.

Men heldigvis takkede den tidligere 'Vild med dans'-danser Marianne Eihilt ja tak til at afløse Britt Bendixen, og hun glæder sig meget til den nye udfordring:

- Det føles som at komme hjem, siger hun til Ekstra Bladet og uddyber:

- Jeg var ikke klar til at sige ja med det samme, da de ringede og spurgte mig, om jeg ville afløse Britt Bendixen. Jeg var helt vildt glad og beæret, men jeg havde brug for lige at vende tingene, før jeg sagde endeligt ja.

Marianne Eihilt vandt 'Vild med dans' i 2008 sammen med Joachim B. Olsen. Foto: Jan Unger

Mere dans

Men ja, det sagde hun, og inden længe er det igen tid til at se en masse nydansere udfolde sig på dansegulvet hver fredag aften.

Det betyder også, at de kommende nydansere skal forholde sig til en ny dommer, som er meget klar i spyttet, når det kommer til forventningerne til dansen.

- Jeg sætter pris på så meget dans som muligt og knap så mange løft og intro, siger hun og fortsætter:

- Har nydanseren det lidt svært, kan man redde den ved at sætte en masse løft ind, men det vil betyde, at der ikke er så meget dans, og i så fald vil jeg hellere se en forholdsvis let koreografi og så en masse dans.

Fest hver fredag

Ud over at Marianne Eihilt allerede føler sig hjemme i rollen som dommer, så er der også andre ting, hun ser frem til.

- Jeg glæder mig til at mærke stemningen. Det er jo som at komme til fest hver fredag aften, griner hun.

Marianne Eihilt deltog selv i 'Vild med dans' som professionel danser i perioden 2005-2008, hvorefter hun holdt en pause og vendte sidenhen retur i 2011, hvor hun dansede med Tommy Kenter.

Marianne Eihilt skal sammen med Nikolaj Hübbe, Anne Laxholm og Jens Werner hjælpe nydanserne på rette vej i dette års 'Vild med dans'.

Marianne Eihilt har to børn på henholdsvis 1 og 4 år. Foto: Privat

