Ny 'X Factor'-dommer: - Det har kostet mange, mange millioner

Coronakrisen har været dyr for DJ Martin Jensen, der dog har forsøgt at vende det hele til noget positivt

Med 12 millioner månedlige afspilninger på Spotify og samlet over en milliard afspilninger på musiktjenesten alene er Martin Jensen et ganske stort navn på den internationale musikscene, hvor det blandt andet er blevet til numre med Jason Derulo.

Trods de mange afspilninger er han dog ikke et kendt ansigt i de danske hjem, men det ændrer sig formentlig snart. Når den næste omgang af 'X Factor' rammer tv-skærmene, sidder han nemlig i den ene af dommerstolene, hvor han afløser Ankerstjerne.

Deler vandene: - Hvem er han?

Den 29-årige jyske DJ har normalt et travlt program, men ligesom rigtig mange andre i branchen har han haft mulighed for at slappe af i 2020, hvor coronavirussen har lukket det meste af verden ned.

- Jeg synes faktisk, det har været rigtig godt, siger han til Ekstra Bladet.

Den ekstra fritid har Martin Jensen nemlig brugt på at lave og udgive ekstra musik. Blandt andet 'Don't Cry For Me' med Jason Derulo, der i skrivende stund er afspillet lige over 22 millioner gange på Spotify.

- Normalt er der færre udgivelser, end der har været denne sommer. Men siden jeg startede, har jeg haft et ønske om at udgive mere musik, men problemet har været, at jeg har turneret så hårdt, som jeg har gjort, siger Martin Jensen og fortæller, at han havde mellem 250 og 280 rejsedage sidste år på grund af koncerter.

- Deriblandt har der været jobs næsten hver dag, så der dør jo meget kreativitet, hvis man hele tiden er udmattet på så stort et niveau. Tidligere kunne jeg ikke løbe om morgenen, fordi jeg var så ultimativt stresset hele tiden, men nu kan jeg faktisk sove otte-ni timer i streg uden at vågne 17 gange på grund af så mange tanker i hovedet.

Langer ud efter løn-sviner

Martin Jensen sætter sig i dommerstolen, når den kommende sæson af 'X Factor' løber over skærmen. Foto: Philip Davali

Har kostet mange millioner

Martin Jensen har forsøgt at vende coronavirussen til noget positivt. Men han lægger ikke skjul på, at det ramte ham hårdt, da det skete.

- Hele min turné blev aflyst, og da det rigtig gik op for mig efter 14 dage, sagde jeg til mig selv: 'okay, du kan sætte dig ind på sofaen og se Netflix, mens du græder og graver dig ned i et økonomisk hul, som du aldrig kommer op fra igen, eller du kan prøve at skabe noget nyt', siger Martin Jensen.

Han gik derfor i studiet og begyndte at sende live, hvilket følgerne hurtigt viste interesse for. Det gav ham mod på mere, og pludselig spillede han koncert for et tomt Parken og flere andre specielle steder i Danmark.

Pengekassen er tom Da coronakrisen ramte, tog Martin Jensen i studiet og begyndte at livestreame. Her mærkede han hurtigt en interesse fra følgerne. - Jeg havde aldrig regnet med, at folk ville tune ind for at se på én mand i et studie. Men vi ramte noget rigtigt i en tid, hvor folk hungrede efter at blive underholdt. Martin Jensen så Parken som det ypperste spillested, men han troede ikke, at det var så realistisk. Hurtigt viste det sig, at det var det - og kort efter gav han koncert i et helt tomt Parken. - Det var jo sindssygt. Og for lige at toppe det sendte Lars Seier en flaske Pingus fra 1996 som tak, fordi jeg gjorde noget i de tider. Og det er ultimativt den dyreste og bedste flaske vin, jeg nogensinde har fået i mit liv. - Mens vi streamede live, kom jeg til at sige, at vi ville gøre det hver 14. dag - men det havde jeg ikke lige aftalt med mit team. Så de stod bare og kiggede måbende på mig - og vi havde heller ingen venues, så det var bare med at gribe knoglen og tænke kreativt, griner han. Martin Jensen endte med at spille live i en hangar, et krigsskib, Skovtårnet, Hjejlen i Silkeborg, inden han sluttede af i Parken igen. Pegnekassen er tom

Han er ikke afvisende over for, at der også i fremtiden kommer flere koncerter fra specielle steder. - Men så er vi igen tilbage ved Martin Jensen-fonden. Den pengekasse er sgu tom nu, for jeg havde ingen sponsorer på disse shows, så alt blev betalt fra egen lomme. Det var ekstremt dyrt, lad os sige det sådan. - De seks shows kostede rigtig mange penge, men med de bedste partnere i branchen blev det hele gjort muligt. Jeg er meget taknemmelig. Martin Jensen fortæller, at de ellers prøvede at få aftaler med sponsorer - men enten var pengekasserne tomme, eller også ville de forskellige have deres logo alt for mange steder. - Det ville hurtigt blive sellout, og det havde jeg ikke lyst til. Så ville jeg hellere bare lave noget stilet selv. Vis mere Luk

Mens danskerne oplevede, at Mette Frederiksen lukkede Danmark ned 11. marts, så ramte nedlukningen tidligere for Martin Jensen. I januar, februar og marts skulle han have været på turné i Kina og andre asiatiske lande, som lukkede ned langt tidligere på grund af coronavirussen.

De koncerter blev aldrig til noget, ligesom sommerens festivaler i Europa heller ikke gjorde. Og der er ingen tvivl om, at det hele har været en dyr fornøjelse for den kommende 'X Factor'-dommer. Han ved dog ikke præcis, hvor dyrt det har været.

- Det tør jeg ikke tænke på. Det er mange, mange, mange, mange millioner, det har kostet mig, siger han og understreger, at han ikke tager det så tungt.

- Men penge er ikke alt. Jeg er 29 år og har to tredjedele af mit liv tilbage til at tjene de penge, jeg skal. Jeg prøver bare at få det bedste ud af det.

Splitter op: - Bois forsvinder ikke

Han fortæller, at han har fastholdt sit crew på lønningslisten for at vise dem loyalitet, hvilket kun har gjort det økonomisk slag hårdere. Men det er jo ikke deres skyld, at der er coronavirus, som han siger.

- Jeg kalder det for Martin Jensen-fonden, for jeg synes, jeg spytter penge i mig selv hele tiden, griner han.

'2020 skulle være mit bedste år'

Martin Jensen har samlet mere en én milliard afspilninger på Spotify alene. Foto: Aleksander Klug

Martin Jensen havde planer om, at karrieren for alvor skulle tage fart i år.

- Da vi gik ind i 2020, skulle det faktisk have været mit bedste år, siger han også fortæller, at han havde lige underskrevet en aftale med Live Nation i Europa samt fået ny management på i både USA og Asien.

- Alt var bare gjort køreklar. Det var en toptunet Ferrari, der bare var klar til at vælte hele 2020, men alt faldt til jorden. Det var derfor, jeg tænkte, at verden var meget, meget uretfærdig, indtil jeg besluttede mig for at vende det til noget positivt, siger han og peger på, at 'Me, Myself, Online' har givet ham en masse god branding, som kan blive en fordel på sigt.