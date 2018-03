Nybagt mor: Biografture er blot et minde

Se også: Dansk skuespiller taler ud: Kunne ikke bruge sine hænder eller ben

Cecilie Lassen er dommer i underholdningsprogrammet 'Danmark har talent', men det er ikke meget fjernsyn, hun selv får set - særligt ikke efter, at hun i september blev mor til sønnen Alvin, som hun har med rockmusikeren Silas Bjerregaard.

Den 36-årige tidligere balletdanser fortæller her om sit kulturforbrug:

Hvilken film så du sidst?

- Jeg så 'Fences'. Det er dog otte måneder siden. Jeg har fået et barn, så film og bifture er blot et minde.

Hvilke serier streamer du?

- Jeg ser kun tv on-demand. Den seneste serie, jeg så, var første sæson af "American Crime". Det er en ret fed serie, den er dygtigt spillet og en fed samfundskommentar.

Hvilke podcasts lytter du til?

- Den seneste var 'S-Town' (podcast med historier fortalt gennem undersøgende journalistik, red.).

Hvilket program får dig til at tænde for fjernsynet?

- Jeg har ikke et fjernsyn, men jeg er en sucker for en god socialrealistisk dokumentar, og mine guilty pleasures er nok programmer som 'Nybyggerne' og 'Den store bagedyst'.

Hvilken bog ligger på dit natbord?

- Jeg læser kun bøger, når jeg er på ferie, men jeg har lige været en måned på Costa Rica, og der læste jeg 'Folkets skønhed' af Merete Pryds Helle og 'Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage: Carls bog' af Naja Marie Aidt. Og jeg er startet på 'Baseret på en sand historie' af Delphine de Vigan.

Hvilke magasiner køber du?

- Jeg køber i:D Magazine, MiLK og Interview Magazine.

Hvor går du ud for at være kulturel?

- Nok mest på Det Kongelige Teater og i Operaen - man er vel et vanedyr. Jeg tager på Vega for 'rytmiske koncerter' og Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet, Glyptoteket, Kunsthal Charlottenborg, V1 Gallery og Louisiana for væghængt kunst med mere.

