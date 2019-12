'Nybyggerne'-stjerne jubler: Scorer tre millioner

Mathias, der i år deltog i 'Nybyggerne', havde søgt pengene til at give et bevidsthedsudvidende stof til mennesker med alkoholafhængighed

Julen falder tidligt i år for 'Nybyggerne'-profilen Mathias.

Ganske vist vandt han og partneren Sif ikke TV2-programmet og præmien i form af et hus, men der er alligevel grund til brede smil. I slutningen af august sendte lægen Mathias en anmodning afsted, hvor han ansøgte om en bevilling på tre millioner kroner til et forskningsprojekt, der havde fået den forsigtige titel: 'Jeg kommer til at forandre psykiatrien for evigt'.

'Det lyder måske også fuldstændig vanvittigt, når jeg så fortæller, at det jeg har søgt penge til, er at give et bevidsthedsudvidende stof til mennesker med alkoholafhængighed. Eller sagt på godt gammeldags halvfjerdser-dansk: et syretrip', skrev han dengang på Instagram.

Og nu er der godt nyt. Den arbejdsomme unge mand har fået sine penge. Det afslører han på selvsamme medie.

'Kære venner. Julen falder tidligt i år, og den her gamle ALANYADRENG (hans navn på Instagram, red.) har gudhjælpemig fået tre MILLIONER kroner til sit forskningsprojekt!', skriver han og fortsætter.

'Spørgsmålet til de tre MILLIONER kroner lyder: Kan psilocybin, som er et klassisk psykedelikum, fjerne afhængigheden til alkohol? Det er et radikalt spørgsmål, men et VIGTIGT spørgsmål - for lige nu er der alt for mange, der drikker alt for meget, selvom de for alt i verden, ønsker at drikke meget mindre! Tak for støtten derude!', skriver han og runder af på Jakob Kjeldbjerg-manér.

'SÆT I GANG!'.

Sammen med partneren Sif måtte han se sig slået i 'Nybyggerne' af Ida og Mads, men i september var der alligevel grund til smil, da parret blev forældre for første gang.