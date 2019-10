Nyder kendis-livet: Det er helt vildt

Deltagelsen i 'Ex on the Beach' har betydet, at Jeppe Bjerregaard pludselig er blevet et kendt ansigt

Jeppe Bjerregaard fra Kolding havde aldrig deltaget i et tv-program, før han pludselig blev kontaktet af 'Ex on the Beach', der spurgte, om han kunne have lyst til at være med i sæson tre af programmet.

Det kunne han godt, og det har sikret ham en kendisstatus, han ikke havde turdet drømme om.

- Der er ret mange damer, som vil danse, og som kommer op til ens bord, men det er ikke sådan, at jeg tager med alle og enhver hjem, siger han om opmærksomheden, han møder, når han er i byen.

- Det er helt vildt, hvor stort 'Ex' er. Alle ved næsten, hvem man er, siger han og giver et eksempel:

- Det var i Aalborg. Jeg kom bare gående ned ad Jomfru Ane Gade, og så var der to, som spurgte, om jeg ville skrive min autograf, så jeg skrev min autograf på deres arm.

Tidligere har 'Ex on the Beach'-deltageren René Hoffbeck fortalt, at han også nyder opmærksomheden fra det modsatte køn, og at han derfor ikke ønsker at finde sig en kæreste. Men sådan er det ikke for Jeppe Bjerregaard.

- Hvis jeg finder mig en sød pige, så finder jeg mig en sød pige. Det er ikke noget, der skal holde mig tilbage fra at finde en kæreste, siger han.

I videoen over artiklen kan du høre Jeppe fortælle om det nye liv som kendt og om sin vildeste fanoplevelse

'Ex on the Beach' kan ses søndag til tirsdag på Kanal 4 og på streamingtjenesten dplay.