Nygift tv-par nyder friheden: Nej tak til børn lige nu

28. december 2019 sagde tv-værterne Lasse Sjørslev og Josefine Høgh ja til hinanden ved et storslået bryllup i Kerteminde på Fyn.

Fredag aften kunne parret fejre tomåneders bryllupsdag, men selvom begge var nomineret til Billed-Bladets TV-Guld-show, var det kun Josefine, der dukkede op, idet Lasse var nødsaget til at arbejde.

Josefine havde i dagens anledning taget sine bryllupssko på, og hun mindedes bestemt den lykkelige bryllupsdag.

- Jeg har mine bryllupssko på for første gang siden brylluppet, så det lever videre i aften. Kjolen er dog til rens, den var pænt smadret. Men de siger, de kan redde den, så det er jeg meget spændt på. Den skal hænge derhjemme, så jeg engang imellem kan tage den på og mindes den gode dag, fortalte hun glad.

Josephine Høgh ankom uden sin mand, Lasse Sjørslev, til Billed-Bladets TV-Guld, da han var på arbejde på TV2.

- Hverdagen rammer jo på en måde, men vi flyver stadig højt på brylluppet. Det er mere og mere dejligt for hver dag at være gift. Det er en dejlig tryghed og en anden måde at kigge hinanden i øjnene på. Man har på en måde lovet hinanden alt, man overhovedet har. Det er der noget rigtig fint i, fortsatte hun.

Indebærer det så også børn?

- Det må vi se på. Lige nu er der ikke børn på plakaten. Vi har det så dejligt og nyder vores frihed. Lasses børn (fra tidligere forhold, red.) er store, og vi laver en masse fede ting sammen, men har også frihed til at gøre de ting, som vi gerne vil som nyforelskede og nygifte. Det er en tid, der ikke kommer igen, og den har vi fuldt fokus på at nyde, forklarede Josefine.

Parret er netop gået i fuld gang med at planlægge deres bryllupsrejse, som bliver til næste vinter.

