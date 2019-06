Nyt album koster dyrt: Har tabt selskabskapitalen

At Lukas Graham med det borgerlige efternavn Forchhammer og band turnerede Danmark rundt med Grøn Koncert sidste år har på ingen måde kunnet opveje det massive tab, som bandet har haft ved at indspille The Purple Album, der skulle følge op på 7 Years-succesen.

Det afslører et spritnyt regnskab, som Lukas Grahams selskab netop har offentliggjort.

Her afsløres det, at bruttoresultatet er faldet mere end en tredjedel og lander på 3,7 millioner kroner mod 14,1 millioner kroner året før. Et fald, der gør nas, når det hele skal gøres op i årets resultat. Her landet hitmageren nemlig på et underskud på fire millioner kroner.

Underskuddet betyder, at selskabet nu har negativ egenkapital på 358.214 kroner. Samtidig er lønomkostningerne også halveret, selvom medarbejderstaben er fordoblet.

Således har otte personer delt knap otte millioner kroner, mens fire personer året forinden delte 15,3 millioner kroner.

Album hjælper ikke

Af regnskabet fremgår det, at det er indspilningen af det nye album, som koster dyrt:

'Årets resultat er påvirket af, at selskabet har haft et "investeringsår", hvor man har haft primær fokus på indspilningen og udgivelsen af det nye album "3 (the purple album)".'

'Som følge af dette har selskabet haft færre aktiviteter vedr. touring og koncerter, hvorfor aktiviteten og indtjeningen er væsentlig reduceret i forhold til 2017.'

'Albummets udgivelse blev forsinket, og udkom den 26. oktober 2018. Forsinkelsen betyder, at albummet ikke har fået den effekt for regnskabsåret som ellers forventet,' lyder det i ledelsesberetningen.

Samtidig forsikrer bandet, at egenkapitalen vil gå i nul igen:

'Ledelsen forventer at reetablere kapitalen ved fremtidig drift. Som følge af forventningerne til resultatet for regnskabsåret 2019, er det ledelsen overbevisning at selskabskapitalen reetablerees fuldt ud i regnskabsåret 2019.'

Lukas Forchhammer er da heller ikke på nogen måde på røven. Hans eget selskab viser et overskud i kassen på 8,4 millioner kroner.