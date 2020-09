Nyt forhold til kvinde: Jeg er ikke på ét hold

Det var i foråret, at den kendte kostekspert Michelle Kristensen meddelte, at hun for første gang var blevet kæreste med en kvinde. Det siger hun til Alt for Damerne.

Siden er opbakningen væltet ind i overvældende grad.

Kæmpe kærlighed

Ifølge Michelle Kristensen, der blandt andet er kendt fra DR-programmet 'Fede forhold', har hendes familie taget imod kæresten Pernille med åbne arme.

Der gik tre måneder, før hun fortalte om forholdet til sine forældre, da hun ville være sikker på, hvad de nye følelser var for noget.

Men derfra har både forældrene og Michelle Kristensens 92-årige mormor mødt det nyforelskede par med 'kæmpe kærlighed'.

Ikke på et hold

Også på de sociale medier har Michelle Kristensen mærket opbakningen fra hendes følgere.

Efter hun offentliggjorde nyheden på sin Instagram-profil, væltede det efter hendes udsagn ind med følgere, der markerede sig med et regnbueflag og bød hende velkommen på holdet.

Men, siger Michelle Kristensen til Alt for damerne, hun er ikke på noget 'hold':

'Øh, jeg er ikke på noget hold. For man går ud og siger, at der er et hold, så ekskluderer man jo sig fra den almene dansker.'

Nyd livet

Generelt har mødet med Pernille, der hedder Wass til efternavn og arbejder som redaktør på Politikens Forlag i København, fået Michelle Kristensen til at falde til ro.

Hvor hun før har levet kontrolleret og arbejdet meget, handler livet nu om parforholdet og Pernilles toårige søn Laurits.

For, som hun siger, handler det nu om at slappe lidt af og nyde livet.