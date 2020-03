Nyt i sag om svindlet Lukas Graham-trommeslager

Efter Ekstra Bladet og flere andre medier i sidste uge skrev om Lukas Graham-trommeslageren Mark 'Lovestick' Falgren, der har været udsat for identitetstyveri og nu hænger på en regning på mere end 200.000 kroner til to kreditkortfirmaer, er der kommet skub i sagerne.

Udover den ubehagelige følelse over at have været i kløerne på en svindler, der havde boet i hans lejlighed i forbindelse med udlejning via Airbnb, var Falgren frustreret over, at han hverken kunne komme i personlig kontakt med politiet eller Eurocard, der fastholder, at han skylder dem flere end 100.000 kroner, som han ikke har brugt.

- Før journalisterne gik ind i sagen, var de ikke til at hugge eller stikke i, men efterfølgende har de været helt anderledes at tale med. Nu er de pludselig med på at sætte sagen i bero, indtil politiet har afgjort det. Så Eurocard ændrede sig fra den ene dag til den anden, hvilket jeg synes er lidt pudsigt, siger Mark Falgren til Ekstra Bladet.

Mark Falgren på scenen med Lukas i baggrunden til Tinderbox-festival i Odense. Foto: Tariq Mikkel Khan

Mail fra politiet

Til Ekstra Bladet fortalte Mark Falgren i sidste uge, at han ikke havde hørt et eneste pip fra politiet i et par måneder, men det ændrede sig hurtigt.

- Umiddelbart efter artiklerne kom ud, fik jeg endelig en mail fra politiet, hvor der stod, at de stadig behandler min sag. Det, synes jeg, altså er lidt sjovt. Jeg tror ikke, de havde skrevet, hvis ikke jeg havde lavet mit opslag på Instagram. Det var helt klart som om, de lige skulle gøre opmærksom på, at de stadig var på sagen, siger Mark Falgren og fortsætter:

- Så det rykkede helt klart, efter jeg havde lavet min update, og der blev skrevet om det i medierne. Jeg har ondt af dem, der står som 'civile borgere' og er endt i samme situation. Så er det mit indtryk, at der bare ikke sker noget. Siden jeg stod frem, har jeg fået virkelig mange henvendelser fra folk i samme situation, der er fuldstændig magtesløse og ikke kan komme igennem til politiet. Det er virkelig håbløst.

Stadig nervøs

Tør du nu tro på, at du kommer ud af problemerne?

- Jeg føler stadig, at jeg har en masse information, som politiet kunne have glæde af at få, men de har ikke henvendt sig. De journalister, jeg har talt med, ved mere om sagen end politiet. Hvis de lige tog sig sammen og ringede til mig, ville det være fint. Men jeg regner selvfølgelig med, at jeg i sidste ende ikke skal betale de her mange penge. Jeg har jo beviser for, at det ikke er mig, men jeg er da stadig lidt nervøs for, hvad det ender med, siger Mark Falgren, der stadig ikke ved præcis, hvordan svindlen er fundet sted.

- Jeg havde et gammelt NemId-kort liggende i en rodeskuffe under en stak nodebøger, men det har jeg ikke brugt i lang tid, efter jeg gik over til at bruge den digitale løsning via mobilen. Måske har svindleren bestilt et nyt og hentet det i min postkasse, som han har haft adgang til med min nøgle, men jeg ved det ikke, siger Falgren, der ser frem til at sagen opklares og afsluttes.