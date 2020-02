Nyt job: Det skal DR-vært nu

Det seneste halve år har radioværten Anders Stegger nydt livet derhjemme, mens han har været på barsel i forbindelse med, at han er blevet far for anden gang.

Men nu kalder arbejdet igen, og Anders Stegger, der tidligere har været vært på P3-programmerne 'Go' morgen P3' og 'Stegger og Toft', er igen tilbage på DR - dog i en ny funktion.

Det fortalte han, da Ekstra Bladet mødte ham på den røde i forbindelse med Zulu Awards 2020.

- Jeg er tilbage på P3. Det er sådan noget afløser-noget til at starte med. Der er vinterferie, og jeg blev derfor spurgt, om jeg kunne komme tilbage en uge før. Det kunne jeg godt, sagde han med et smil og fortsatte:

- Jeg skal tilbage til DR, men jeg skal ikke være i den daglige flade. Jeg skal lave podcast - ligesom alle de andre afdankede. Det er lidt noget andet end før, sagde Stegger med et grin.

Glæder sig

Den rutinerede radiovært glæder sig til at kaste sig ud i de nye udfordringer.

- Jeg skal lave nogle længere ting. Vi ved ikke rigtig hvad, men det bliver noget aktualitet og noget med samfundet, og det glæder jeg mig helt vildt meget til, sagde han og fortsatte:

- Når man har lavet radio i mange år, er det sgu meget fedt at fortælle noget, der tager længere tid. Så det vil jeg gerne, og det er meget efter eget ønske.

Selvom Anders Stegger er glad for at være tilbage fra barsel, har han svært ved at forstå, hvor det sidste halve år er blevet af.

Han har nemlig hygget sig i stor stil sammen med sin lille familie.

- Jeg har lige afleveret den yngste i vuggestue. Rimeligt syret. Det er en meget fed følelse sådan set, men det er også lidt underligt. Der er ingen, der forstår, hvor det halve år blev af, sagde han og understregede, at det da også er dejligt at være tilbage på arbejde igen.

