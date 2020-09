Nyt job til Helmig

Der skal ske noget nyt hos den danske stjernemusiker Thomas Helmig, der er trukket i arbejdstøjet for Red Barnet.

Her skal han arbejde som ambassadør, hvor en af hans opgaver er at få indsamlere til sagen over de sociale medier.

– Fundamentet til et godt og trygt liv bliver lagt i barndommen. Det gælder for alle. Derfor er det ekstremt og indlysende vigtigt at hjælpe alle børn, der har behov for hjælp både herhjemme og ude i verden. Derfor støtter jeg Red Barnet, siger Thomas Helmig i en pressemeddelelse fra Red Barnet.

Også generalsekretær Johanne Schmidt Nielsen er meget glad for at have den danske musiker med på holdet.

– Jeg er rigtig glad for, at Thomas Helmig vil være med på holdet og bruge sin stemme til at gøre en forskel for udsatte børn i Danmark og resten af verden. Og det er et vigtigt tidspunkt, det sker på. Der er hårdt brug for, at vi hjælper verdens udsatte børn på ret kurs, for corona-krisen og følgevirkningerne rammer dem særligt hårdt og krænker deres rettigheder. '

Der er landsindsamling 6. september.