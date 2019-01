Nyt job til Huxi Bach

Nogen kan huske Huxi Bach fra unge programmet 'Boogie', og andre kender ham som tv- og radiovært hos blandt andre 'Radio24syv' og diverse programmer hos DR. Han har også rejst Danmark rundt med sine one-man shows.

Nu skal den 40-årige humoristiske nordjyde starte et helt nyt program på DR2.

Huxi Bach stjæler rampelyset og sendetid fra det ellers populære DR-satireprogram 'Tæt på sandheden', hvor komiker Jonathan Spang er vært.

- Jonathan havde fokus på mange af de ting, der skete i går og i dag. Meget Aktuelt. Det kommer vi også til at lave lidt af, men vi kommer også til at lave mere af, hvad der er oppe i tiden sådan helt generelt, fortæller en spændt Huxi Bach til Ekstra Bladet.

- Det bliver satire, men vi skal ligge i stedet for Jonathan Spang. Nyt studie, nyt program og nyt hoved.

Se også: Inden sæsonstart: Mere 'Badehotellet' på tegnebrættet

Lidt om løst og fast

Huxi er ikke meget for at sammenligne det kommende show med det, som tidligere er lavet af kollegaen. Men det skal være et sjovt satireprogram, og så angiver navnet på programmet, at det bliver meget blandede emner om løst og fast, der tages op.

- Vi skal snakke religion, vi skal snakke kongehus, vi skal snakke klima. Programmet skal hedde: ’Ugen plus det løse’. Der kommer meget løst, siger Huxi Bach.

Det er ikke noget nyt for Huxi at skulle få folk til at grine. Og han håber da også på at kunne leve op til rollen som den sjove vært.

- Det bliver forhåbentligt primært et sjovt program. Nu har jeg lavet fire one-man shows, hvor folk trods alt har grinet. Vi satser på, at det går.

Der er ikke længe til, at vi får lov at opleve Huxi på skærmen.

- Vi skal i gang her 3. februar, det glæder jeg mig meget til!, afslutter Huxi, der også stadig vil arbejde ved siden af som radiovært hos 'Radio 24syv'.

TV2 slår DR: - Vi er vildt glade