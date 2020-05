Nyt job til Phillip Faber

Phillip Faber, der trofast sidder bag flygelet hver morgen samt fredag aften for at hjælpe danskerne musikalsk gennem coronakrisen, er tilsyneladende ikke en mand, der er bange for at gå ned med stress.

Samtidig med at han er blevet danmarkskendt for sine underlige ansigter, rullende hofter og ikke mindst sine åbenlyse evner som pianist, sanger og musikformidler, har han haft tid til at komponere musik til DR-serien 'Grænseland'.

Musikken til ’Grænseland’ er indspillet af DR Pigekoret, en til lejligheden kreeret strygekvartet og Phillip Faber selv på klaver.

Serien, der har premiere søndag aften, er i fire dele og markerer, at det i år er 100 år siden, at Sønderjylland og resten af Danmark blev genforenet.

Phillip Faber i rollen som korleder. Foto: Kim Matthäi Leland

Phillip Faber er både uddannet som komponist og dirigent, men ved at skrive titelmusikken og underlægningsmusikken til ’Grænseland’ har han for første gang komponeret toner, der skal på skærmen, og ikke som udgangspunkt er tiltænkt en koncertsal.

- Det startede egentlig med, at producenten bag ’Grænseland’ først spurgte mig, om jeg kunne arrangere og hjælpe med at inkorporere fire danske sange i serien, siger Phillip Faber til dr.dk.

Hans rolle endte dog med at blive markant større end det. I alt endte han med at komponere op imod halvanden times ny musik til 'Grænseland’.

At der har været stram tidsfrist på projektet har tilsyneladende ikke generet den flittige klaverbokser.

- Jeg tror ikke på guddommelig inspiration eller på, at der er en muse. Det er håndværk, og noget af det, der altid virker bedst, er at have en tidsfrist, siger han.

Første afsnit af serien kan ses på DR1 søndag 20.00.