Nyt job til Pilou Asbæk

Når ZULU Awards 2019 løber af stablen i K.B. Hallen 7. februar, bliver det med 'Game of Thrones'-stjernen Pilou Asbæk i front.

- Jeg siger aldrig nej til en episk fest og fri bar. Så nu glæder jeg mig bare helt vildt til at give folk en kæmpe oplevelse. For jeg kan garantere, at det her bliver den vildeste ZULU Awards, der nogensinde har været. Det bliver på alle måder en legendarisk aften, siger Pilou Asbæk og fyrer en joke af i retning af spillestedet, der som bekendt netop er genåbnet, efter det udbrændte totalt i 2011.

- Jeg har lyst til at sige, at vi sætter ild til K.B. Hallen, men det vil nok være upassende. Jeg vil helst ikke afsløre vores idéer, men jeg kan bare sige, at der kommer mange store overraskelser. Eller jo, jeg kan sige, det bliver en aften med Danmarks allerstørste stjerner, og vi kommer til at se dem på en helt ny måde, siger Pilou Asbæk.

De nominerede i de 12 kategorier offentliggøres 24. januar, hvorefter man kan afgive sin stemme på zulu.dk. Skulle man have lyst til at opleve Pilou på slap line, kan man overveje at spendere 200 kroner på en billet.

Årets 12 kategorier er: Årets danske film, Årets nye navn, Årets hit, Årets kunstner, årets lyd, årets originale tv-program, årets par, årets danske tv-serie, årets tv-vært, årets danske skuespiller, årets webstar og kategorien 'Da vi alle sammen grinte'.

Showet sendes søndag 10. februar på TV2 ZULU.