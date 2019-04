Nyt job til Signe Lindkvist

Vi kender hende som cirkusprinsesse og direktør i Cirkus Summarum, som tv-vært, tidligere chef for tv-kanalen DR Ramasjang og modig nydanser i 'Vild med dans'.

Nu har Signe Lindkvist sagt ja tak til nye udfordringer og en ganske ny rolle.

Den 44-årige tv-personlighed skal være dommer, når TV2 til efteråret sender en ny omgang 'Danmark har talent'. Det skriver TV2 i en pressemeddelelse.

Ud over Lindkvist vil en gammel 'Danmark har talent'-kending være at finde i dommerpanelet.

Peter Frödin er tilbage bag dommerbordet, hvor der også er blevet plads til Sus Wilkins, som tidligere har været vikar for Cecilie Lassen i 'Danmark har talent’.

TV2 har også fundet plads til Simon Jul, der også har slået sine folder på 'Vild med dans'-dansegulvet.

På Instagram fortæller Signe Lindkvist også selv om sit nye job.

'Denne Gøgler af guds nåde - har fået nyt fint arbejde - til efteråret skal jeg være en af de 4 dommer i 'Danmark har talent' på TV2 sammen med vidunderlige Peter Frødin, Simon Jul og Sus Wilkens og jeg glæder mig!!!!', skriver hun og forsikrer, at hun ikke stopper med at lave sin postcast, 'Sitterpodcast' sammen med Iben Hjejle.

Til Ekstra Bladet siger Signe Lindkvist, at en af fordelene ved at blive ældre er, at man har en god portion erfaring med sig. Og den har hun tænkt sig at bruge.

- Jeg har selvfølgelig kun sagt ja, fordi jeg føler, at jeg har noget at bidrage med, siger hun og forstiller sig, at dommerjobbet bliver dejligt let, når der kommer nogle fede ting på scenen.

- Hvis det omvendt er tilfælde gælder det om at være så diplomatisk som muligt og give folk noget konstruktivt med. Jeg har ingen planer om at skulle være den onde dommer, understreger hun.

