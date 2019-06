Nyt job til Simon Kvamm

Nephew-frontmanden Simon Kvamm er fodboldfan ud over det sædvanlige og kan nu se frem til at følge det kommende EM i fodbold på allernærmeste hold.

- Det var svært at sige nej til at blive ambassadør, når jeg nu i forvejen vil følge voldsomt tæt med i EM. Jeg elsker fodbold, og det vil næsten være for godt til at være sandt, hvis man får lov være en del af et EM i Danmark, siger Simon Kvamm og tilføjer, at fodbold og musik i hans øjne har mange fællestræk.

- Som ambassadør kan jeg bidrage med passion for fodbold og en passion for fællesskab omkring noget. Noget af det fodbold og koncerter kan, det er netop, at man glemmer sig selv og bare flyder i ét med mængden og synger, råber, klapper og hopper.

Frivillig folkefest

Ud over at være overordnet ambassadør for EURO2020 i Danmark er Simon Kvamm også ambassadør for de flere end 1300 frivillige.

- Hvis jeg som musiker og entertainer kan hjælpe med at tiltrække nogle frivillige til at være med, når EM løber af stablen, så vil jeg meget gerne chippe i, siger Simon Kvamm, der ikke er i tvivl om, at de frivillige spiller en stor rolle både i fodboldens verden musikverdenen.

- På musikfronten betyder de frivillige, at en masse kulturhuse og festivaler kan eksistere. Der er mange steder, hvor der spilles musik i Danmark, som ikke ville findes, hvis det ikke var for frivilligheden, siger han.

København danner rammen om en EURO2020 sammen med 11 andre europæiske værtsbyer fra 12. juni til den 12. juli.