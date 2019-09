Nyt kendispar på vej? - Vi hygger os

For fans af dansk reality-tv kan der være et nyt interessant kærestepar under opsejling.

Sami Hansen, der deltog i årets sæson af 'Paradise Hotel', og Tessie Skovly fra det tv-aktuelle program 'Ex on the Beach' er nemlig begyndt at ses. Det vil deres følgere på sociale medier allerede vide, men da Tessie gæstede Ekstra Bladet sammen med René Hoffbeck, gav hun en status på det nye kendispar, der kan være under opsejling.

- Vi ses bare og har det sjovt. Vi er ikke kærester, og jeg ved sgu ikke, hvad jeg vil kalde det lige nu. Vi hygger os og har det sjovt, lød det fra Tessie, der fortsatte.

- Vi har snakket sammen i lidt over en måned, så det er ikke voldsomt længe. Til gengæld snakker vi sammen hver dag.

- Det kunne blive til noget?

- Det må tiden vise. Men han er sød, sagde hun forlegent.

I videoen over artiklen kan du høre, hvorfor Tessies tre hunde er en udfordring, og hvorfor Sami står klar med rene sokker, når hun besøger ham.

Herunder kan du høre, hvorfor René absolut ikke vil have en kæreste, imens 'Ex on the Beach' står på.